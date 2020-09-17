国家卫健委：9月16日新增确诊病例9例 均为境外输入病例

人民网北京9月17日电（记者崔元苑）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（上海4例，陕西2例，河南1例，广东1例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者728人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例141例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2674例，累计治愈出院病例2533例，无死亡病例。

情况显示，截至9月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例141例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80448例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85223例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者824740人，尚在医学观察的密切接触者6496人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察21例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者354例（境外输入353例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5530例。其中，香港特别行政区4984例（出院4663例，死亡102例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区500例（出院477例，死亡7例）。