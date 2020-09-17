香港公布第三轮防疫抗疫支援措施

香港特区政府9月15日公布第三轮防疫抗疫基金具体内容和其他支援措施，整套措施涉及金额约为240亿元（港币，下同），包括动用45亿元直接资助受疫情重创行业和人士。香港特区行政长官林郑月娥当天率领多名特区政府官员召开记者会，公布新一轮防疫抗疫支援措施。

继续提升防疫抗疫能力

特区政府政务司司长张建宗在记者会上表示，疫情反复，下一波疫情可能在冬季流感季节发生，特区政府必须做好准备。特区政府将动用约130亿元提升防疫抗疫能力，这笔款项将主要用于采购新冠疫苗、进一步支援医管局应对疫情、为安老院和残疾人士院舍设立检疫中心等。

张建宗表示，特区政府将向受疫情重创的23个行业或范畴提供直接援助，包括饮食、旅游、航空及运输业等。综援计划下支援失业人士的特别计划也将延长6个月。上述措施涉及金额约45亿元。

特区政府财政司司长陈茂波在记者会上介绍，这轮支援措施包括使用约60亿元宽减租金、豁免政府收费、让香港科学园和数码港等提供租金宽减，并会进一步优化“中小企业融资担保计划”。

前两轮基金项目持续推进

特区政府此前成立了300亿元的“防疫抗疫基金”，并进一步公布了涉及1375亿元的第二轮基金及其他纾缓措施。陈茂波表示，整套新措施涉及金额约为240亿元，加上之前推出的支援措施，特区政府推出的纾缓措施总额已超过3000亿元，预计可提振GDP超过5%。

张建宗表示，第一及第二轮基金获立法会财务委员会批准的总承担金额为1505亿元。至今，基金共批出73个项目，包括动用基金的应急款项以推行的16个新项目，总承担金额超过1450亿元。截至8月底，基金已发放超过780亿元的资助，惠及超过430万人次，受惠企业和商户超过45万家。

纾缓相关行业经营压力

对于特区政府推出的第三轮防疫抗疫基金，香港中华总商会（简称中总）发布新闻稿表示欢迎。中总称，这进一步资助多个受疫情严重影响的行业和人士，并为在第三波疫情下再度停业的处所提供津贴，纾缓相关行业的经营困境。

全国政协常委、中总会长蔡冠深在新闻稿中表示，疫情发展仍存在不确定性，特区政府在平衡财政状况和促进经济尽早复苏的考量下，集中资源为持续受疫情严重影响的行业提供支援，做法恰当。

香港中华厂商联合会（简称厂商会）同样发布新闻稿，欢迎特区政府推出第三轮防疫抗疫基金，相信新措施有助纾缓有关行业的经营压力，对稳定香港经济和就业市场起到重要作用。

厂商会会长吴宏斌接受港媒采访时表示，疫情暴发以来，特区政府除了通过《财政预算案》推出纾困措施，也先后推出两轮防疫抗疫基金，充分展现了特区政府的承担和决心。“此次特区政府针对性地提供租金宽免及加强香港防疫物资，既能急业界所急，也平衡了公共财政的承受能力，是对症下药之举。”