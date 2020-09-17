中国同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献智慧和力量，这是无可争辩的事实。美国一些政客针对中国泼脏水、扣帽子的丑恶行径，无论怎样包装都是不攻自破的谎言和欺骗

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，积极开展疫情防控国际合作，这是关乎人类生命健康的行动，是对历史负责、对人民负责的正确选择。9月11日，第七十四届联合国大会全会以169票的压倒性多数表决通过了新冠肺炎疫情综合性决议。决议指出，开展国际合作，践行多边主义、团结互助，是全世界有效应对新冠肺炎疫情等全球危机的唯一途径。决议敦促会员国促进包容和团结，反对种族主义、仇外、仇恨言论、暴力和歧视，不颁布和实施任何不符合国际法和联合国宪章的单方面经济、金融和贸易措施；呼吁会员国致力于让所有国家及时获得优质、安全、有效和负担得起的诊断工具、治疗方法、药物和疫苗。

与此形成鲜明反差的是，美国一些政客把国际社会共同的抗疫目标边缘化，无休止地继续其恶毒荒唐的说谎表演——声嘶力竭地叫嚷其疫情政治化、病毒标签化口号，恶意编造和夸大中国病亡人数，并利用一切机会在各种场合对中国进行无端指责，妄图改写疫情真实叙事。然而，泾渭分明的事实有目共睹，谎言和欺骗终究无法成为事实。

中国共产党团结带领全国各族人民取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。中国上周举行全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会，世界共同重温中国在这场抗疫大战中经历的历史大考——中国本着公开、透明、负责任的态度，积极履行国际义务，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能为国际社会提供援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资，以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命。同样令世人赞佩的是，中国生产生活有序恢复，中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体。

公道自在人心。中国同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献智慧和力量，这是无可争辩的事实。美国一些政客针对中国泼脏水、扣帽子的丑恶行径，无论怎样包装都是不攻自破的谎言和欺骗。“中国科学家在这场全球范围的疫情应对中作出突出贡献，那些反华声音显得与现实格格不入。” 《柳叶刀》主编理查德·霍顿撰文指出，“将疫情归咎于中国的根本企图是重写历史，以掩饰自己在疫情应对时的失败表现。”这样的尖锐批评，直指美国一些政客为了一己私利，不惜漠视生命、蔑视科学，以不负责任甚至极其危险的言行，传播“政治病毒”的行径。世界卫生组织总干事谭德塞坦言：“目前最令人担心的是国际社会不团结，这给了病毒可乘之机，这也是疫情仍在扩散的原因。”

谎言和欺骗战胜不了新冠病毒，“甩锅”推责只能是损人也害己。美国《时代》周刊近期的封面触目惊心：每天的死亡数据汇成一个刺眼的数字——“200000”，警示美国因疫情而死的人数正冲向20万。在全球经济最发达、医疗水平最先进的美国，疫情导致如此悲剧令人痛心。世人要问：究竟什么样的数字才能唤醒美国一些政客的良心，才能让他们选择尊重事实、尊重科学、关心本国人民生命健康，回到全球团结抗疫的正道？

面对新冠病毒这一人类共同的敌人，唯有团结合作，才能战而胜之，这是当前国际社会的广泛共识。美国一些政客站到国际社会的对立面，借疫情大肆攻击抹黑他国，蓄意破坏国际社会团结抗疫努力。殊不知，他们执意在应对疫情的道路上南辕北辙，对其本国的危害已是难以承受之重。再次奉劝美国一些政客，听一听国际社会的正义之声，纠正造谣抹黑、转嫁责任、自私自利的错误做法，停止违反国际法和国际关系基本准则的单边制裁，做国际社会团结抗疫的支持者，而不是绊脚石。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 10 版）