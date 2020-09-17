人民安全是国家安全的基石，人类健康是社会文明进步的基础。面对突如其来的新冠肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央统筹全局、果断决策，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，全党全军全国各族人民上下同心、全力以赴，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。当前，我国基本恢复了正常生产生活秩序，并且实现了疫情的常态化防控。这可以说是一个奇迹。

回顾中国人民抗击新冠肺炎疫情的艰苦斗争，一个个感人细节诠释着人民至上的价值理念，一件件生动事实彰显着生命至上的使命担当。习近平总书记强调：“人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价。”无论是出生仅30多个小时的婴儿，还是100多岁的老人，我们都全力救治；优秀的人员、急需的资源、先进的设备，我们都全力保障；所有的救治费用全部由国家承担，所有的救治方案全部用上……为挽救每一个生命倾尽全力，这是我们抗击疫情的普遍共识，人民至上、生命至上是中国抗疫斗争最鲜明的底色。对于广大医务人员来说，自己的工作是“健康所系、生命相托”。这份责任不但成为医务人员在应对突发公共卫生危机时无畏前行的动力，还时刻提醒着医者是人类与病魔斗争的最后一道防线，而这背后就是生命的重量。这次抗疫斗争让我们更加明确：不管是面对急性传染病还是多发、常见及危害大的各种慢性病，保障全国人民身体健康和生命安全，永远是我们公共卫生及医疗战线工作者的首要使命。

生命是宝贵的，生命对每个人来说都只有一次。“人民至上、生命至上”，为抗击疫情斗争取得重大战略成果提供了科学理念。这个理念体现在我们在全国层面将重点放在预防上，不给病毒在全国传播的机会，这样才能把疫情范围和感染人数牢牢控制住。如果放任病毒传播，即使后来有再好的治疗方法也难以控制住疫情。当然，这不是没有代价的。我们果断关闭离汉离鄂通道，实施史无前例的严格管控。为了在我们这样一个拥有14亿人口的发展中国家有效控制疫情，我们让一座千万人口级别的城市按下“暂停键”，付出了巨大代价。但生命至上，这是必须承受也是值得付出的代价，因为经济的损失可以补回来，人的生命如果失去就不会再来。

坚持人民至上、生命至上，还需要科技的支撑。习近平总书记指出：“科学技术是人类同疾病斗争的锐利武器，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。”创新是引领发展的第一动力，科技是战胜困难的有力武器。新中国成立以来，我国医疗卫生事业不断发展，在科技创新的推动下，我国基础医学、临床医学、预防医学、中医药学各个方面都取得了众多举世瞩目的成就。正是这些成就，成为我们抗击疫情的最有力武器。现在，我们正发挥新型举国体制的优势，集中力量开展核心技术攻关。例如，我国疫苗的研发在国际上处在第一方阵。接下来，我们有信心在检测方法、临床救治、疫苗药物等方面通过自身努力以及开展国际合作，取得新进展。在未来，我们将继续依靠科技进步战胜困难、解决问题，为确保“人民至上、生命至上”提供强有力的科技支撑。

（作者为国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士、广州医科大学呼吸内科教授）

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 09 版）