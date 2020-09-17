经济观察：中国鸡肉价格跌至猪肉三分之一

中国国家统计局近日公布的数据显示，8月份鸡肉价格同比下降1.6%，为近三年来首次下降。近期，鸡肉价格已跌至猪肉的约三分之一。有中国网友表示，“鸡肉自由”有望实现了。

农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”最新监测数据显示，2020年9月4日―9月10日，白条鸡16.60元(人民币，下同)/公斤，比今年年初时(18.84元/公斤)下降了11.9%。相比于鸡肉，全国农产品批发市场猪肉平均价格为48.18元/公斤，鸡肉价格约为猪肉价格的三分之一。

谈到今年鸡肉价格为何持续下跌，中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥向中新社记者表示，由于受非洲猪瘟影响，去年猪肉价格大幅上涨，带动替代肉类鸡肉价格上升，使养鸡户积极性提升，扩大养殖，去年肉鸡产量呈现两位数增长，供给迅速扩大。

据中国产业信息网数据，2017年，非洲猪瘟暴发前一年，中国鸡肉消费量是1147.5万吨，2019年，全国鸡肉消费升至1427.3万吨。国家统计局数据显示，今年上半年中国禽肉产量同比增加6.8%，肉鸡产能一直维持高位。

此外，今年新冠肺炎疫情也使鸡肉消费需求有所缩减。养鸡企业仙坛股份表示，2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，企业和学校尚未完全复工复学，下游客户开工不足，终端消费需求尚未恢复到正常水平，公司鸡肉产品的销售价格同比下降。

“相比于牛羊，鸡的生长周期短、繁殖能力快，一只鸡一年可以下200个蛋，鸡蛋可以再孵化小鸡，所以鸡肉产能可以迅速扩大。去年以来鸡肉产能快速扩大，导致供给过剩、价格下降。”李国祥表示。

受鸡肉价格低迷影响，不少养鸡企业上半年业绩出现较大幅度下滑。在中国的麦当劳、肯德基等快餐企业也纷纷掀起鸡肉产品的打折促销热潮。

展望后期鸡肉价格走势，中国食品产业分析师朱丹蓬表示，未来鸡肉价格取决于供需杠杆的作用，如果养殖户觉得赚不到钱，供给少了，价格又会涨上去。随着9月开学季的到来，鸡肉的需求可能会有小幅改善，但目前来看，由于供大于求的状况仍未改变，鸡肉价格回升空间比较小。

李国祥表示，虽然鸡肉供给相对充裕，价格回落，但目前仍处于比较正常的价格区间，加上短期猪肉价格仍存不确定性，鸡肉的替代需求依然存在，鸡肉价格的下跌也会进一步扩大需求，后期鸡肉价格下降幅度有限。

去年以来，受非洲猪瘟影响，中国猪肉价格大幅上涨，今年随着非洲猪瘟得到控制，生猪产能逐渐恢复，但8月以来，中国猪肉价格在持续回落几个月后开始震荡反弹。

对此，中国农业农村部畜牧兽医局相关负责人表示，疫情之后猪肉消费需求释放、中秋国庆期间猪肉消费季节性增长等因素，近期猪肉总体仍然偏紧。随着生猪产能不断恢复、猪肉进口增加，四季度供需关系将进一步缓和，预计猪肉平均价格将低于去年同期水平。(记者 陈溯)