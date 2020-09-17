人民论坛：“危急时刻，又见遍地英雄”

国家功臣，人民英雄，国礼待之。在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，钟南山、张伯礼、张定宇、陈薇被颁授国家勋章和国家荣誉称号奖章。他们的身影，在网络社交平台持续刷屏。网友纷纷留言：“国士无双，向英雄致敬”“你们是最亮的星”。

“危急时刻，又见遍地英雄。”面对突如其来、来势汹汹的疫情，各条战线的抗疫勇士临危不惧、视死如归，困难面前豁得出、关键时刻冲得上。骑行4天3夜返回工作岗位的女医生，让人明白什么是“以生命赴使命”；周身挂满药袋、帮社区居民买药送药的网格员，让人懂得什么是“用大爱护众生”；永远无法再向妻子兑现婚礼承诺的丈夫、无法再向孩子道一声再见的妈妈，让人明白什么是“明知山有虎、偏向虎山行”……从一线的医护工作者到城乡社区的守护者，每个人都成为抗疫战士。千千万万个抗疫英雄，以舍生忘死的坚毅行动，书写下可歌可泣、荡气回肠的壮丽篇章。

不需要豪言壮语，却能凝聚起震撼人心的巨大力量，这正是精神的意义与价值。习近平总书记强调：“舍生忘死，集中体现了中国人民敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志。”涓滴之力汇成滚滚暖流，点点微光铺就满天星河。在抗击疫情的斗争中，无数个平凡身影向险而行、攻坚克难，以越是艰险越向前的英雄气概，击退疫魔，换得山河无恙。人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。面对前所未知的新型传染性疾病，一位位白衣天使将生死置之度外，一名名党员践行初心使命，一个个普通人坚守岗位，共同绘就了中国抗疫“群英谱”，为伟大抗疫斗争标注了众志成城、不畏艰险的精神底色。

回溯过往，每逢危难之际，总有一位又一位平凡者无惧风浪、舍生忘死、勇往直前。作为天津市肺科医院的老专家，本可在家安享天年，但是裴鸿烈却坚持在抗击非典一线，为病人取血时不幸被病毒感染，以身殉职；汶川地震发生后，成都的“的哥的姐”不约而同驾车驶向了受灾严重的都江堰，出租车成了救护车、转运车；得知武汉抗击新冠肺炎疫情的消息，大年三十刚到重庆老家不到一天的武汉民警赵闯主动请战，驱车9小时辗转上千公里返回工作岗位；今年防汛救灾中，国防科技大学紧急集结一批师生奔赴一线，他们说：“在洪水面前，哪有什么博士硕士，我们上了堤坝，都是保卫人民的战士！”正如习近平总书记深刻指出的：“中华民族能够经历无数灾厄仍不断发展壮大，从来都不是因为有救世主，而是因为在大灾大难前有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行！”

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进，世界进入动荡变革期，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们所承载的使命无上光荣，我们所肩负的责任十分重大。前进征程上，既有“潮平两岸阔”的风景，也必然会有艰难险阻甚至惊涛骇浪。面对难以预知的风险挑战，面对可能出现的生死考验，激扬包括伟大抗疫精神在内的民族精神和时代精神，勇往直前以赴之、舍生忘死以从之，我们必能迸发出团结奋斗的澎湃动能，在新长征路上攻克一个个“娄山关”“腊子口”，不断创造中华民族新的历史辉煌。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 04 版）