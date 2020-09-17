新学期护眼装备：眼镜、滴眼液和护眼台灯位列前三

新学期，很多家长除了要给孩子准备学习和生活用具，还要重点准备护眼装备。上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1505名中小学生家长进行的一项调查显示，眼镜（40.5%）、滴眼液（40.1%）和护眼台灯（37.4%）是受访家长为孩子准备的三大护眼装备。

新学期护眼装备，眼镜、滴眼液、护眼台灯位列前三

广东深圳某私企职员王萱（化名）的女儿上初一，最近验光发现近视150度，不得不配了副眼镜。考虑孩子平时一学习起来就不爱出门活动，她专门给买了简易的眼部按摩仪，足不出户也能缓解眼疲劳。“女儿正是长身体的年纪，一年一个身高，还给她买了能调节高度的学习桌”。

山东全职妈妈刘程程（化名）的儿子上小学四年级，这半年视力保持得不错，她觉得与平时多带孩子进行室外活动有关，“我和他爸爸也给他的卧室换了护眼顶灯和台灯，专门买了小绿植摆在书桌上，养眼还能保持好心情”。

北京某品牌眼镜店验光师张辉（化名）表示，开学前后来配镜的学生明显比平时多，“有的是复查视力，有的是新患近视。第一次配眼镜的学生中，我感觉小孩子的数量比往年要多一些”。

调查显示，眼镜（40.5%）、滴眼液（40.1%）和护眼台灯（37.4%）是受访家长普遍为孩子准备的护眼装备。其他护眼装备还有：蒸汽眼罩（29.7%）、眼部按摩仪（28.6%）、缓解疲劳眼敷贴（25.8%）。仅6.7%的受访家长表示没有准备任何装备。

71.4%受访家长会多带孩子进行室外活动和锻炼

“我女儿平时学习时，眼睛会不自觉离书本过近，提醒后过一会儿又恢复原样，坐姿习惯不好。新买的学习桌据说能矫正坐姿，预防和缓解近视，希望有用。”王萱表示，女儿自己知道学习，不用多操心，她的任务就是多带孩子出门活动，登高望远。

刘程程也表示，新学期她仍然会注重孩子的室外活动和户外锻炼，同时也给孩子使用电子产品把好关，“男孩会比女孩更关注游戏，他班上也有同学玩，免不了互相影响，我会多提醒儿子沉迷游戏的危害。我还让他爸爸不在孩子面前玩手机游戏，也尽量控制孩子接触电子产品的时间”。

“大自然是最好的视力保护伞，家长要多带孩子进行户外运动。这样视野更开放，眼球能接受充足的自然光，能有效缓解近视的发展。而且它最天然，还不收费。”张辉说。

为保护孩子视力，71.4%的受访家长会多带孩子进行室外活动和户外锻炼，64.9%的受访家长会帮助孩子合理安排课外学习时间，58.4%的受访家长会督促和培养正确坐姿、用眼习惯。其他还有：在学习上少给孩子施加压力（38.1%），有针对性地管理和约束孩子电子产品使用（36.2%）。（记者 杜园春）