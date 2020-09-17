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口罩太大！希腊向学生提供免费口罩 但效果不佳

2020年09月17日08:47 来源：中国新闻网

　　中新网9月16日电 据希腊《中希时报》报道，希腊学校已于14日开学，返校当天的各项进程基本顺利，但口罩问题却成了各方关注的焦点。据称，希腊政府曾承诺向所有学生和教职工免费提供口罩，这本是件好事，不过，学生们当天拿到口罩后，却发现这些口罩根本没办法佩戴。

　　报道称，巨大的口罩覆盖在学生们的脸上，丝毫起不到保护作用。不少家长在发现口罩尺寸问题后，也纷纷表达不满。

　　对于家长们的投诉，希腊市政联合会表示，将要求相关企业立即停止生产这种超大尺寸的口罩。

　　流行病学专家尼克斯·西普萨斯表示，口罩制作方错误地理解了公共卫生组织提供的尺寸说明，将原始织物的尺寸要求误当作了成品的尺寸要求，有关部门也未经试戴即向学校派发了这些口罩。

　　据报道，希腊卫生部将向制造商提供新的尺寸数据，制造企业将根据新的数据开始重新生产口罩。

　　根据希腊教育部颁布的规定，新学年开始后，所有教师和学生，在校期间必须佩戴口罩；学生在室内需要使用口罩，在室外上体育课时无需使用，但如果校园里人群密集，则必须佩戴口罩；校车司机等工作人员，以及接送学生的家长也必须佩戴口罩。(蔡玲)

(责编：许心怡、许晓华)


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