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韩国单日新增病例回落 首都圈学校将恢复线下教学

2020年09月17日08:46 来源：中国新闻网

中新网9月16日电 综合韩媒报道，韩国中央防疫对策本部16日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增新冠确诊病例113例，累计确诊22504例。韩国单日新增确诊已连续两周低于200例，首都圈的幼儿园和中小学将从9月21日开始恢复线下授课。

据报道，16日公布的新增病例中社区感染病例105例，境外输入性病例8例。当天无新增死亡病例，累计死亡病例仍为367例。

8月底，韩国曾因疫情二次扩散，暂停首都圈除高三学生外的各年级线下教学。

随着近日疫情趋缓，韩国政府9月15日宣布，首尔、仁川、京畿道等首都圈各地所有学校将从9月21日起恢复线下教学。不过，各地学校仍需接受加强版防疫措施的限制，最大限度减少学校人员密集度。

要求规定，10月11日前，幼儿园、小学、初中需要把返校上课人数控制在全体学生人数的1/3以内，高中控制在2/3以内。10月12日以后，各地可根据疫情轻重，制定返校复课方案。

10月11日之前，首都圈以外地区也将和首都圈地区一样，尽可能减少学校人员密集度。不过，特殊教育学校、60人以下的小规模学校和农渔山村学校可以继续按规定，与当地防疫当局及学校教职工协商决定学生复课安排。

韩教育部认为，即便是首都圈以外地区，短时间内也难实现全面线下复课。

(责编：许心怡、许晓华)


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