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法国确诊病例突破40万例 马克龙警告病毒仍将传播数月

2020年09月17日08:35 来源：中国新闻网

当地时间16日，法国新冠肺炎累计确诊病例突破40万例。法国总统马克龙当天警告，新冠病毒仍将传播数月，再次呼吁民众学会“与病毒共存”。

法国卫生部当晚发布的疫情数据显示，法国16日单日新增确诊病例再次接近万例，达9784例。法国官方累计确诊病例当天突破40万例，为404888例。法国新冠肺炎死亡病例现为31045例，单日新增死亡病例有上升趋势。

数据显示，法国住院患者和重症患者人数的上升有加速的趋势。目前住院患者有5819人，16日单日新增649人；重症患者现有803人，16日单日新增100人。

法国总统马克龙16日警告，新冠病毒仍将在欧洲各地特别是在法国传播数月。因此必须有正确的卫生指导，但最重要的仍是民众学会“与病毒共存”。

马克龙表示，我们知道病毒仍在那里，在一些省份的传播越来越快，促使政府考虑实施必要的步骤来应对，以保护我们自己和年老体弱者。他再次要求法国民众遵守各项防疫规定，并为加强防疫限制措施做好准备。

法国卫生部长维兰计划于17日对外公布政府应对当前疫情的相关计划。根据最新民调，大多数民众反对在全法范围内再次实施管制措施，但支持在疫情恶化的情况下采取一些局部的限制手段。

法国教育部长布朗盖16日宣布，最近一周新增1200例学生确诊感染的病例，全法已有81所中小学校被关闭，2100个班级停课。不过他表示受到疫情影响的学校目前仍然很有限。

法国高校中的聚集性感染病例最近增加，引发关注。法国高等教育部长维达尔指出，一些学校的防疫措施有所放松，导致病毒传播活跃。维达尔列举了10多所防疫措施放松的学校。她呼吁学生对个人行为负起责任，特别是谨慎参加聚会等活动。(记者 李洋)

(责编：许心怡、崔元苑)


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