确诊超500万印度成全球第二 疫情曲线仍快速上扬

中新网9月16日电 综合报道，短短11天，印度新冠确诊病例再增百万，累计确诊超过500万例，成为继美国后全球第二个确诊超500万例的国家，也是全球累计确诊第二多的国家；死亡病例累计超过8.2万例，成为目前全球新冠死亡病例第三多的国家。

不断攀升的病例数字、不堪重负的医疗系统、贫困乡镇的抗疫难题……印度的疫情曲线一路走高，急速追赶全球确诊人数最多的国家——美国。

在国力与美国无法匹敌的状况下，印度似乎更难以把控疫情发展的形势，接下来，必将遭受更为沉重的打击。而这个南亚大国的民众，已经付出了生命安全和健康的高昂代价，几乎无计可施……

确诊超500万！医院不堪重负还“缺氧”

当地时间16日，印度新增确诊病例90123例，累计确诊病例达502万。连续数日，印度日增新冠病例数位居全球最高。9月11日，印度报告单日新增最高纪录——97570例。

印度医疗协会前负责人阿戈瓦尔8月底曾预测，如果按照目前的趋势继续发展下去，6周之内，印度将超过美国，成为全球疫情最严重的国家。

死亡病例也不断增加。9月16日当天，印度新增死亡病例1290人。据统计，9月以来，印度已有超过1.5万人因新冠死亡，本月前14天中，仅有6日一天的死亡人数在1000人以下。

专家警告说，随着一些低风险地区封锁禁令的不断放宽，印度的病死率可能在未来几周内继续增加。

与初期疫情暴发多集中在大城市不同，印度目前疫情的快速增长区域主要位于农村地区。然而，在生活着近6亿人的印度农村地区，随着疫情不断传播，卫生专家担心，医院或将不堪重负。

医用氧气是许多患者赖以生存的关键。自4月以来，印度对于医用氧气的需求增加了4倍。目前，印度旁遮普邦 、北阿坎德邦等多个邦，已出现医用氧气供应不足的问题。

Danish Khan在印度一家医院工作。“我们面临的是一个非常紧张的情况。”“如果不能及时获得足够的氧气，我们将不得不停止接受患者治疗。”

14地确诊破10万 所有热点地区疫情曲线仍上扬

迄今为止，印度疫情的主要特征之一是，该国几乎所有热点地区疫情仍呈上升曲线。目前共计有14个邦和地区确诊病例破10万例。其中疫情最严重的依次为马哈拉施特拉邦、安得拉邦和泰米尔纳德邦。

即使印度每天要对约100万人进行测试，但许多专家表示，真实的感染人数可能更高。

在9月14日开幕的印度联邦议会会议前的强制性检测中，25名议员被检测出新冠阳性。该国德里首都辖区副首席部长曼尼什·西索迪亚的新冠病毒检测结果也呈阳性。

印度医学研究理事会日前在《印度医学研究杂志》上发表的血清检测报告还显示，2020年5月，印度可能已有超过640万人感染新冠病毒，这可能导致人群在无意间传播了病毒，加剧了疫情。

报告指出，印度多数地区血清抗体阳性率很低，表明印度还处于病毒流行的“早期阶段”，大多数印度人仍有感染病毒的风险。

“信号错误”，让疫情难现曙光

在印度许多地方，平均每天有40多名确诊或疑似病例，被医院以没有床位为由拒绝接收。42岁的普沙拉德(Hari Prashad)就是其中之一，而当他因新冠离世后，当地最大的火葬场以类似理由，拒绝接收他的遗体。

当全球许多国家疫情趋于缓解之时，为何印度疫情仍深陷泥潭？

事实上，印度曾在3月底颁布了较为严格的封锁措施。然而，随之而来的是经济一落千丈，数千万人在一夜之间失业。

印度第二季度经济大幅下滑23.9%，迫于压力的印度政府不得不自6月起开始解封，试图恢复经济，但疫情同时开始迅速发酵。

印度公共卫生基金会负责人斯里纳特(K. Srinath Reddy)说：“起初，封锁行动相当严格，但当疫情未完全缓解之时，又有所放松。”

“这向人们发出了一个错误的信号，即我们可能已经控制了一切，现在经济处于优先地位。” 斯里纳特指出，“然而，这种病毒现在正在感染更多的人，并向更深的城镇渗透。”

下周，印度学校将向9至12年级的学生重新开放，旅游景点泰姬陵也将于9月21日重新开放。随着印度逐渐“解封”，经济活动的恢复、人口流动的增加，以及人们对防疫措施的疲倦感，可能还将使病毒加速传播。

印度已深陷经济、医疗泥潭，其新冠确诊病例或将在不久后超越美国，成为全球第一。等待印度的，还将是什么？