中国整体形象好感度继续上升说明了什么

国际社会对中国整体形象的好感度继续上升，是对中国经济社会发展成就的高度认同，是对中国作为“全球发展贡献者”的高度认同，也是对中国促进文明交流互鉴的高度认同。随着中国日益走近世界舞台的中央，中国与世界深度交融互动愈发频繁，进一步提升中国形象具有更有利的条件，国际社会对中国整体形象的好感度必须继续提升。

中国外文局当代中国与世界研究院近日发布《中国国家形象全球调查报告2019》。调查显示，海外受访民众对中国整体形象的好感度继续上升，中国在参与全球治理各领域的表现获得更高认可，人类命运共同体和共建“一带一路”等中国理念和主张，在国际社会的认知度提升明显。

此次中国国家形象全球调查在22个国家同步展开，受访者达1.1万人。调查内容涵盖中国政治、外交、经济、文化、科技等领域，并新增文明交流互鉴的中国主张、新中国成立70年来中国国家形象评价等话题，更加立体、全面地体现了国际社会对2019年中国国家形象的认知。

调查显示，海外受访民众对中国的整体印象为6.3分，呈现持续上升趋势。针对具体事项的调查也是亮点纷呈，如68%的海外受访者认为中国科技创新能力强，在发展中国家受访者中的认可度超过八成；80%的海外受访者体验过中国饮食文化，体验后对中国饮食文化有较好印象的超过八成。

国际社会对中国整体形象的好感度继续上升，是对中国经济社会发展成就的高度认同。我国经济社会发展成就被认可，一直是最重要的国家形象正面影响因素之一。

改革开放以来，中国经济面貌发生巨大变化，从低收入发展中国家迈向中等收入国家行列，不仅在一些工农业产品产量上超越了西方国家，而且在以新能源、高铁、航空航天为代表的高精尖行业打造了“中国名片”。中国经济社会发展取得了巨大成就，几亿人民成功脱贫，这是了不起的正面形象。

国际社会对中国整体形象的好感度继续上升，是对中国作为“全球发展贡献者”的高度认同。一个国家国际形象的逐年提升，源于国家持续发展和参与国际事务能力的提升。近年来，尤其是党的十八大以来，中国对国际事务作出的贡献，包括积极参与全球治理、推动世界经济增长和维护世界和平等，国际社会都有目共睹。

中国提出“一带一路”倡议，对沿线国家的经济发展、民生改善发挥了重要作用，越来越多优质的中国商品、中国文化产品走出国门，成为展示和提升中国国际形象的载体。这在上述调查中得到了生动印证——海外民众对“一带一路”的认知度逐年提升，是海外认知度最高的中国理念和主张。四成以上受访者认为，共建“一带一路”有助于沿线国家和地区基础设施互联互通建设和加强投资贸易合作，是“有广阔前景的全球性公共产品”。

国际社会对中国整体形象的好感度继续上升，是对中国促进文明交流互鉴的高度认同。据国家移民管理局公布的数据，2019年出入境人员达到6.7亿人次，同比增长3.8%。大力促进文明交流互鉴，凸显了中国深厚的历史底蕴、各民族的多元一体、文化的和谐多样性，展示了一个丰富深厚、生机勃勃的东方古国形象。中国不断深化改革、扩大对外开放，实现政治清明、经济发展、社会稳定、文化繁荣，展示了一个充满活力的社会主义大国形象。中国坚持和平发展，促进共同发展，维护国际公平正义，展示了一个负责任的发展中大国形象。

今年以来，中国全国上下团结一心，取得了抗击新冠肺炎疫情阶段性重大胜利。中国不仅对国内民众的生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，发起新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，为全球疫情防控注入源源不断的动力，充分展示了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国形象。随着中国日益走近世界舞台的中央，中国与世界深度交融互动愈发频繁，进一步提升中国形象具有更有利的条件，国际社会对中国整体形象的好感度必须继续提升。