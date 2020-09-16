北京中医药大学各家学说教研室主任 赵 艳

自原始社会起，人们对于口腔卫生与牙齿保健已有了相关认识，如甲骨文中就有“齿”“龋”等文字记载。古人强调病从口入，认为口腔疾病会严重危害身体健康，提出了诸多关于口腔卫生、牙齿保健与防治的措施，这里为大家介绍四种健齿方法。

漱口。漱口是最简便的口腔清洁方法。常用清水、茶水、盐水、药水等漱口。东汉《金丹全书》记载：“饮食之毒，积于牙缝，于当夜晚洗刷，则垢污尽去，齿自不坏”，并指出：“晨漱不如夜漱，此善于养齿者。”充分体现了漱口对口腔卫生的重要性，这也符合现代口腔卫生观念。

叩齿。叩齿是最流行的牙齿保健法。晋代名医葛洪曾推行“叩齿”(“坚齿”)术，即每天清晨上下齿轻轻叩击300次，具有固齿、醒脑、健身之功。现代医学研究表明，叩齿能兴奋牙周牙体组织的神经细胞，促进血液循环、唾液腺分泌、消化吸收。

药物健齿。古代药物健齿主要有两种用药方式，内服和外用。内服以辨证论治为指导，如肾虚者以滋肾为治，胃火者则清胃泻火。外用药物健齿除了前文提到的漱口外，常见的还有中药牙粉、牙膏、刷牙剂等。最早的药物牙膏，如宋代《太平圣惠方》中记载，以柳枝、槐树枝、桑枝煎水熬膏，入细辛末、芙蓉末，每日擦齿。

少吃糖蜜、冷食不用热水漱口、热食不用冷水漱口。古人认为，龋齿的形成与过度嗜甜、滋生小虫(细菌)，进而蛀牙有关。故此，古人提出为保牙齿康健和口腔卫生，须少吃糖蜜，以免滋生“小虫”，并指出饮食不可过热、过冷，冷食后不可即刻以热水漱口、热食后不可即刻用冷水漱口等牙齿保健原则。▲