北京9月15日无新增报告新冠肺炎确诊病例

人民网北京9月16日电 据北京市卫健委消息，9月15日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

秋冬季是流感等呼吸道传染病高发季节，流感和新冠肺炎症状上不易区分。接种流感疫苗可减少流感发病，减轻流感症状，减少集中发热疫情，是预防流感最有效的公共卫生措施。医务人员、少年儿童、老年人及慢性病患者等是流感疫苗接种重点人群，建议每年都要接种。今年的流感接种工作安排是：第一阶段接种工作定于9月下旬开始，主要面向自费接种人群。第二阶段接种工作主要面向免费接种人群，分三个批次进行。第一批次定于10月上旬开始，主要面向中小学校学生；第二批次定于10月下旬开始，主要面向60岁以上京籍老年人；第三批次定于11月中旬开始，主要面向承担应急服务保障任务的人员。