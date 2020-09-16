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学生抑郁症筛查要“防”“控”结合

2020年09月16日09:58 来源：光明日报

大学生体检，要筛查抑郁症了。9月11日，国家卫健委发布《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，提出高中及高校将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立档案评估学生心理健康状况，对异常者重点关注。在日常生活中，将心理健康教育作为必修课，设置心理辅导（咨询）室，配备专业教师授课，对学生进行指导和帮助。

将抑郁症筛查纳入体检内容，和开设心理健康必修课、设置心理咨询室接受学生咨询求助，是“防”和“控”的结合。它能够在很大程度上，对患抑郁症的学生早发现早治疗，也能在更多孩子陷入泥沼前拉一把。这显然是一种教育理念的进步。我们要帮助青少年跑得快，也要帮助他们以平和健康的心态跑得稳、跑得远。如果说以前我们注重学生“飞得高不高”，现在，我们越来越关心他们“飞得累不累”。比起生理层面的实际作用和教育领域的进步，更为重要的是，这一方案还有更广阔的社会意义：对长久以来普遍存在的抑郁症认知偏差的纠正。抑郁症患者在与病魔作斗争时，不仅无法得到家人朋友的理解支持，还要承受旁人的不解与指责，这种现象并不少见。何况，抑郁症本身就伤害人，外界的错误看法，只会加深对患者的伤害。是时候改变了，必须改变了。正视它，才能矫正它，战胜它。将抑郁症筛查纳入学生健康体检，开设必修课和心理咨询室，迈出了向抑郁症宣战的有力一步。期待从现在开始，全社会更正视抑郁症、关爱抑郁症患者，让每一名抑郁症患者都能勇敢走出来，通过科学治疗走出困境。社会的理解和支持，对抑郁症患者来说，或许比黄金更珍贵。（夏熊飞）

(责编：许心怡、崔元苑)


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