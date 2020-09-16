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流感新冠“双毒叠加”，今秋打疫苗要趁早

2020年09月16日09:28 来源：中国妇女报

数据显示，我国每年约有20%~30%的儿童和5%~10%的成年人感染流感，约8.8万人因流感相关呼吸系统疾病死亡。从每年10月到来年5月，都是流感高发季节。今年秋冬，更存在新冠肺炎疫情与流感“双毒叠加”的流行风险，

众所周知，预防流感最有效方法就是接种流感疫苗。研究表明，流感疫苗可降低同时感染流感和新冠肺炎的风险，还可降低重症和并发症风险。近日，王辰、高福、张文宏等多位医学专家都提示，尽快在流感进入高发期之前接种疫苗，避免新冠流感双重感染。世界卫生组织亦强调，在今年新冠肺炎疫情之下，防控流感及相关并发症比以往更为重要。受疫情影响，今年各地流感疫苗接种时间已从往年10月提前到8、9月，而且还出现了不用打针的鼻喷流感减毒活疫苗，对着鼻孔喷一喷就可预防流感。专家建议，儿童、老人、孕妇等重点人群应尽早接种流感疫苗，并最好在10月前完成；大于6个月、没有严重和致死性过敏的儿童青少年都可接种流感疫苗；6个月至3岁的儿童接种流感疫苗需要分两针，且间隔4周，因此需要更早接种；对于6个月以下宝宝，提倡家中的大人、其他适龄孩子都打流感疫苗。

专家还提醒，接种流感疫苗并不能完全保证不得流感，更不能保证不感冒。儿童青少年还是要注意日常防护，勤洗手、佩戴口罩、避免揉眼睛等，在流感流行季尽量少到拥挤嘈杂场所。如果出现发热症状，一定要及时就医，不要错过48小时流感最佳治疗期。

(责编：许心怡、崔元苑)


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