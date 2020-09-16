致敬！在“归零”中送别

新华社香港9月15日电（记者苏万明 牛琪）一项史无前例的光荣任务15日画下圆满的句号——当香港特区行政长官林郑月娥向内地核酸检测支援队献上由衷掌声的同时，香港新冠肺炎新增本地病例再现零确诊。

14天，超过178万人！香港与祖国血浓于水的亲情在数据中具体且直观。在特区政府15日举行的“衷心感谢内地核酸检测支援队支援香港抗疫工作”的欢送仪式上，林郑月娥对内地支援队队员们深情致谢：“你们做到了，你们辛苦了。”

7月5日以来，香港暴发第三波新冠肺炎疫情，两个多月来新增确诊病例约3700例，其中连续数日单日新增确诊病例超过百例，香港进入疫情暴发以来最严峻的时期。

“一方有难、八方支援”。8月2日起，应特区政府请求，中央政府派出超过570人的内地核酸检测支援队，从广东、从福建、从广西，陆续汇集到香港，协助特区开展新冠病毒检测工作。在“两班倒”或“三班倒”的工作中，队员们使核酸检测“火眼实验室”保持每天24小时高效运转，切实保障新冠病毒普及社区检测计划顺利推进。

“有助香港切断病毒传播链，让香港市民恢复正常生活。这是‘火眼实验室’内每位队员辛劳工作的成果，承载着中央和内地人民对香港同胞的关怀之情。”林郑月娥说。

这更是对“一国两制”巨大优势的生动诠释。正如香港中联办副主任仇鸿在欢送仪式上所言，支援队在香港工作期间，与香港特区政府、香港当地医务人员和广大市民团结一致，相互支持，密切配合，谱写了一曲同心抗疫的赞歌。

“同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。”内地核酸检测支援队总领队、国家卫健委医政医管局副局长李大川表示，祖国内地人民与香港同胞同气连枝、血浓于水。相信有伟大祖国作为坚强后盾，香港一定可以打赢这场疫情阻击战，“东方之珠”定会更加辉煌璀璨。

“抵港以来，印象最深的是同事们眼里的血丝。”有同事穿上纸尿裤，有人靠安眠药才能入睡，但支援队队员廖亚龙说，能为香港同胞的健康福祉贡献一份力量，非常开心！

感谢，成为香港同胞对支援队队员工作的最大心声。欢送仪式上，林郑月娥向李大川颁授了写有“不辞劳苦援港抗疫”字样的纪念银碟，向广东组、广西组、福建组代表颁授了感谢锦旗。在赠送队员的纪念品中，特区政府也贴心地准备了香港生产的月饼和明信片。

“各队员不辞劳苦、公尔忘私，支援香港抗疫工作，充分体现中央和祖国人民对香港市民的深情厚谊。”在林郑月娥签名的感谢状上，以上字句言之谆谆。

支援队以一支同样情深意切的《东方之珠》作为回答。当歌声响起，画面闪回，一个多月来的辛勤工作最终汇成防护服上写下的四个大字：香港，加油！