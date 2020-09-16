新华社香港9月15日电 题：综述：同气连枝、守望相助——内地核酸检测支援队协助香港特区抗疫纪实

新华社记者苏万明

570余名内地核酸检测支援队员，连续14天保持“火眼实验室”24小时不间断运转，共完成178.3万余个样本的拆包、检测、报告、后续处理等工作……9月1日正式展开的香港新冠病毒普及社区检测计划，9月14日如期完成。

7月初以来，香港暴发第三波新冠肺炎疫情，防控形势严峻，广大市民生命健康受到严重威胁。根据中央部署，有关部门组建内地核酸检测支援队抵达香港，高效率、高质量地帮助香港特区完成了新冠病毒普及社区检测计划，实现了“早识别、早隔离、早治疗”的目标，有力帮助香港抗击疫情、恢复社会经济民生，演绎了内地和香港人民同气连枝、守望相助的动人故事。

新一波疫情来势汹汹

7月5日以来，香港暴发第三波新冠肺炎疫情。确诊个案以本地感染为主，多个社区出现感染群组，而且相当大比例感染源头未明。截至8月底，疫情持续在社区蔓延，香港曾连续十多天录得单日过百宗确诊个案。

香港特区行政长官林郑月娥数次在会见传媒时表示，新一波疫情来势汹汹，香港进入了疫情暴发以来最严峻的时期。

面对这波疫情，香港特区政府数度收紧防疫措施，例如市民在所有公众场所包括室内及室外都必须佩戴口罩，在公众场所群组聚集的人数限制收紧至2人等。同时，特区政府加大病毒检测力度，为疫情严重的公共屋邨居民以及小巴、出租车司机等高危感染群组提供免费检测。

8月21日，林郑月娥宣布，香港将于9月1日展开新冠病毒普及社区检测计划，为市民提供一次“愿检尽检”的免费新冠病毒检测，以实现“早识别、早隔离、早治疗”的目标，尽快切断病毒社区传播链，遏制疫情蔓延，恢复香港经济民生。

然而，不断增加的新增确诊病例，给香港的公共医疗系统带来巨大挑战，尤其是对病毒检测工作形成了巨大压力。向中央寻求支援，迅速提高核酸检测能力，成为特区政府应对疫情、为市民负责的必要举措。

支援队临危受命

应香港特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫健委7月底迅速组建内地核酸检测支援队，协助特区抗击疫情。

8月2日，来自广东的7名支援队先遣队员正式抵达香港，开展前期准备工作。先遣队队长郭鹏豪说，先遣队的主要任务是跟香港相关部门对接，熟悉香港的检测场地、设备以及流程等，为后续支援队抵港开展大规模的核酸检测打下基础。

按照特区的实际情况，支援队分批抵达香港增援。截至9月5日，共有来自广东、广西、福建三省（区）的570余名支援队员在港，全部投入到实验室病毒检测工作中。他们都是自愿报名并经相关部门精挑细选的精兵强将，很多队员还有支援武汉甚至海外抗疫的经验。

“我们广西组有的队员推迟了婚期，有的放弃了对他们职业发展至关重要的职称考试，而且他们明知道支援工作非常辛苦，但仍义无反顾来到香港。”支援队（广西组）队长庞军说。

中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任仇鸿表示，中央政府始终将全体香港同胞的福祉放在心上，派出支援队支持香港抗疫工作，体现了中央和内地对香港的真诚关心和支持，也体现了中央政府人民至上、一切为了人民的执政理念。

决战“火眼实验室”

随着登记检测的市民持续增加，原计划9月7日结束的香港新冠病毒普及社区检测计划两度被延长，直至9月14日。

香港大规模核酸检测“火眼实验室”（临时气膜实验室）位于中山纪念公园体育馆二楼。16个“火眼实验室”在原来的篮球场上，按拆包、取样、提取、扩增等检测流程有序排开。一箱箱样本不断被送入场内，现场工作人员各司其职，紧张开展工作。

支援队（广东组）队长余德文介绍，“火眼实验室”里大约有10个工作岗位，包括舱内的拆包、取样、提取、扩增、试剂配置等，以及舱外的支持支撑岗位，如样品管理（登记、核对、分流分配）、物料运送、工作统筹、数据分析等，各环节环环相扣，缺一不可。

“队员们十分辛苦，保障了实验室24小时不间断工作。”支援队总领队、国家卫生健康委员会医政医管局副局长李大川介绍，9月1日至5日，支援队采取“两班倒”，分别是早上9时至晚上9时、晚上9时至早上9时。9月6日之后，采取“三班倒”，每天9时开始，每班8小时。

据了解，很多支援队员刚刚抵达香港，没有时间休整，就投入实验室检测。为了节省更换防护装备的时间以及保持连续工作，很多队员把纸尿裤当成“标配”，工作期间尽量不外出上厕所；进实验室前，队员们也都尽量吃饱，期间不再外出进食。“安定+咖啡”也成了很多队员的习惯：为了倒班期间帮助睡眠，他们睡前服用安定；醒后进入实验室前，他们为了提神，会喝一杯咖啡。

很多拆包岗位的队员，因为长期机械地剪包，食指和中指至今伸不直。大批取样队员长时间重复提取动作，肩膀、手臂肌肉酸痛或手部脱皮过敏；搬运标本的队员，经常晚上脚抽筋……“光我们广东组，目前已经用了500多盒止痛膏。”余德文说。

截至9月15日，香港新冠病毒普及社区检测计划共检测样本178.3万余个。李大川说，队员们夜以继日工作，因为大家心里都抱着一个信念——越早发现感染者，就越能减少隐性传播者的传染机会，越有利于香港防疫抗疫工作。早一日控制疫情，香港市民就可以早一日恢复正常生活。

同气连枝、守望相助

支援队平时开会的会议室里，一面墙上贴满了香港市民送给支援队的感谢信、心意卡、画作等物件。李大川说，支援队从进入香港开始，一直感受到香港各界对新冠病毒普及社区检测计划及支援队的支持，这激励着支援队克服困难、争分夺秒完成工作。

每一批支援队员抵达香港之时，总有香港市民自发前来欢迎，给队员们献上鲜花、赠送画作，表达感激之情。支援队在港期间，各界人士以现场慰问、发电子邮件、寄心意卡和明信片等形式，对支援队表示衷心的谢意。支援队来往酒店和“火眼实验室”的路上，香港市民经常向巴士竖起大拇指。

8月28日中午，又一批160余名支援队员抵达入住酒店。香港市民张弓发等人为支援队员们献上了一幅名为《逆行天使》的漫画画作。他说，他和朋友们得知支援队即将到港的消息后，便在网上发起心意卡制作活动，号召市民们通过制作漫画、心意卡、谱写歌曲等形式，表达对支援队的欢迎和感激之情，得到了很多市民的热烈响应。当日选取赠予支援队的这幅画作，代表了广大市民的心声。

9月10日下午，15名香港特区立法会议员和7名香港专业医务人员代表香港市民，来到内地核酸检测支援队住宿的酒店表达慰问。香港特区立法会建制派召集人廖长江说，支援队怀着与香港市民同气连枝、血浓于水的高尚情怀来到香港，不辞劳苦协助香港开展新冠病毒普及社区检测计划，对香港抗疫及恢复经济民生贡献重大，香港广大市民充满感激之情。

香港特区政府15日为内地核酸检测支援队举行了欢送仪式。林郑月娥在欢送仪式上说，新冠病毒普及社区检测计划除了有助切断新冠病毒在香港社区的传播链，也让特区政府更好地掌握疫情，从而更有信心地逐步放宽社交距离措施，让香港市民生活恢复正常。

她说，在短时间内完成接近180万个样本的检测，是一个艰巨而光荣的任务，是“火眼实验室”内每一位工作人员辛劳工作的成果，承载着中央和内地人民对香港同胞的关怀和支援。“我代表香港特别行政区，衷心感谢中央政府以及支援队成员。”

李大川表示，支援队在香港工作期间，特区政府十分关心支援队的工作生活，做出了周到细致的安排。全体支援队员突破身体和心理的极限，争分夺秒、全力以赴，为增进香港市民健康福祉贡献了自己的力量。这生动诠释了祖国内地人民与香港同胞同气连枝、血浓于水的骨肉亲情。