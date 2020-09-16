英国要试验新冠抗体鸡尾酒疗法

英国媒体15日报道，英国牛津大学牵头的“康复”新冠药物随机临床试验将招募病人，检验美国再生元制药公司研发的新冠病毒抗体鸡尾酒疗法是否有效。

【新疗法】

英国《泰晤士报》15日报道，新疗法名为REGN-COV2，是由两种单克隆抗体组成的鸡尾酒疗法。路透社报道，其中一种抗体由再生元制药公司合成，另一种则从新冠康复者体内分离。试验预期招募大约4000名病患，随机分为两组。其中一组接受标准新冠治疗，另一组接受标准以及REGN-COV2治疗。

《泰晤士报》说，选择这两种抗体是因为它们附着在新冠病毒刺突蛋白表面的能力优异，这从理论上意味着可阻止病原感染人体组织。REGN-COV2先前经小规模临床试验证实安全性良好。用猴子所作实验也证实，这种疗法能降低猴子肺部病毒数量及其所致损伤。

把两种抗体搭配是一种“保险”措施，旨在避免新冠病毒变异过快导致抗体失效。一些学者认为，抗体疗法可避免人们感染新冠病毒，尤其可能让免疫系统较弱人士受益，因为这些人通常不适合接种传统疫苗。

“康复”试验获称全球最大规模潜在新冠疗法试验，受到英国政府支持，正在英国大约175家医院面向新冠重症住院病患展开。试验项目先前只针对多种成熟药物，REGN-COV2是首个被纳入试验项目的专攻新冠病毒的新疗法。

【有成果】

“康复”试验先前已有多项发现。研究团队今年6月公布的临床试验初步结果显示，价格低廉的地塞米松能把需要呼吸机的新冠重症患者病亡率降低约三成，是首种能显著降低新冠病亡率的药物。地塞米松是一种人工合成的皮质类固醇激素，已广泛用于治疗严重过敏、哮喘等疾病。地塞米松治新冠的药效9月初再次获得验证。

“康复”试验首席调查员、专研新型传染病的牛津大学教授彼得·霍比说，尽管他们已发现地塞米松可让新冠病患受益，新冠病亡率居高不下促使他们“继续找寻他法”。开展“康复”试验就是想在REGN-COV2等“前景不错”的疗法出现时迅速检验其效果。

路透社报道，同样在今年6月，“康复”试验结果显示，传统抗疟疾药物羟氯喹虽然一度受美国总统唐纳德·特朗普吹捧为有潜力扭转抗疫局面，但对治疗新冠病患无益。

【多选择】

再生元制药公司先前宣布，如果REGN-COV2经证实有效，将与罗氏公司合作扩大产能，以满足全球需求。再生元将负责美国市场，罗氏负责世界其他地区。

美国政府已与再生元达成4.5亿美元协议，订购7万至30万剂在研“抗体鸡尾酒”治疗用药，或42万至130万剂“抗体鸡尾酒”预防用药。

路透社报道，再生元以外，欧美多家企业都在研发新冠抗体。美国礼来公司正与加拿大生物技术公司“阿布斯莱拉”(AbCellera)合作研发新冠抗体，被视作这一领域的佼佼者。两家企业8月已在疗养院展开预防用抗体临床试验。另一针对新近确诊新冠患者的试验有望于本月或稍晚时候公布初步数据。

另外，英国葛兰素史克公司与美国维尔生物科技公司合作，上月底开始针对新确诊病患展开抗体试验。总部位于英国的阿斯利康公司也在测试健康志愿者对一种基于抗体的鸡尾酒疗法的耐受性。（海洋）（新华社专特稿）