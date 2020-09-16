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澳门调整防疫措施确保市民安全

2020年09月16日08:31 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社澳门电 （记者王晨曦）澳门新型冠状病毒感染应变协调中心9月14日表示，随着澳门已进入常态化抗疫阶段，下半年将举办多场大型活动，特区政府将根据活动性质调整防疫措施，确保市民安全。

应变协调中心表示，澳门目前已进入常态化抗疫阶段，在不违反疫情防控原则和相关措施下，希望最大程度恢复正常的社会经济活动和居民的工作生活，当局会综合考虑社会整体利益及疫情防控风险等因素，决定是否举办某项活动。

其中，不同活动的防疫措施要根据当时疫情，具体分析活动的规模、场地、性质、人员间接触程度、是否能保持社交距离和佩戴口罩等因素综合考虑，并确保防疫工作以市民安全为首要考虑。

截至14日，澳门从未出现新冠肺炎病毒社区传播，已连续169天无本地病例报告，连续80天无境外输入病例报告。

澳门在2020年下半年将举办多场文体活动，包括9月26日至10月31日的2020澳门光影节，11月19日至22日的第67届澳门格兰披治大赛车，12月6日的澳门国际马拉松等。

(责编：李轶群、许晓华)


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