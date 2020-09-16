香港新冠病毒普及社区检测计划结束

本报香港9月15日电 （记者陈然）香港特区政府15日表示，为期两周的新冠病毒普及社区检测计划14日晚圆满结束，计划推行顺畅，贯彻“愿检尽检”原则，累计约178.3万人参与检测，直接或间接识别出42名新增确诊病患。

负责统筹该计划的特区政府公务员事务局局长聂德权当天会见传媒，再次感谢中央政府的全力支援。他表示，如果没有中央政府协助设立临时气膜实验室、组建核酸检测支援队等，有关计划难以在香港落实。

聂德权表示，逾178万市民接受检测，使计划达到政策目的，及早找到感染病例，阻断病毒传播链，并为公共卫生和防疫工作带来诸多裨益。

特区政府食物及卫生局局长陈肇始表示，普及社区检测计划取得良好效果，发现新增阳性病例共32宗，卫生署卫生防护中心追踪其紧密接触者时又进一步发现10例确诊病例。42名确诊病患中，13人无症状，20人暂时未找到确切的传播源头。检测计划的阳性比例为0.002%，即每10万人中有2人感染。

陈肇始说，检测计划为特区政府的防疫策略起到积极作用。鉴于疫情逐渐缓和，特区政府将于９月18日起进一步放宽社交距离措施，暂时为期7天；酒吧、派对房间、卡拉OK、主题公园及泳池等场所可有限度重开，餐厅晚市堂食可延长至午夜，但群组聚集上限4人、公众场所须佩戴口罩等措施维持不变。

据医院管理局最新数据，截至15日凌晨零时，全港当日新增4例新冠肺炎确诊病例，均为境外输入；香港累计确诊病例达4975例，其中4646名确诊患者已康复出院，另有101人死亡，其余确诊患者仍在19间公立医院和亚洲国际博览馆社区治疗设施接受隔离治疗，其中18人为危重症。