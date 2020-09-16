智利颁布公投防疫规定 摘口罩时间不得超3秒

中新网9月15日电 据南美侨报网报道，智利选举委员会(Servel)近日颁布了有关10月公投的卫生防疫规定。

报道称，智利选举委员会要求选民10月25日公投当天要佩戴口罩，且最好佩戴医用外科口罩，另外要自行携带浓度为70%的消毒酒精以及蓝色圆珠笔。

投票站工作人员也被要求不得随意触摸选民身份证。如有需要，工作人员在查看选民身份证后，必须使用医用酒精对其进行消毒。此外，选民将身份证放在投票桌后，要退回至1米开外的地方，等待工作人员查验信息。

为方便身份核实，选民需摘下口罩，但这一动作必须在距离工作人员至少2米的距离进行，且摘口罩时间不得超过3秒。

一旦完成投票，选民将必须从指定出口立即离开投票站。排队投票时，也要避免与他人问候或对话。任何人如需发表声明、接受采访或召开新闻发布会，都必须在投票站以外的地点进行。

此外，智利选举委员会还建议相关工作人员，每隔2小时，就对投票站内桌椅等公共设施进行一次消毒。