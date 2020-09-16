大力弘扬伟大抗疫精神 在新征程上当先锋建新功

本报北京9月15日电 （记者张洋）疫情防控工作优秀党员和优秀基层干部座谈会15日在京召开，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁出席会议并讲话。他表示，要深入学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神，大力弘扬伟大抗疫精神，不忘初心、牢记使命，在新征程上当先锋、建新功。

王沪宁表示，习近平总书记的重要讲话，高度评价抗疫斗争重大战略成果，精辟概括并深刻阐发伟大抗疫精神，深入总结抗疫斗争伟大实践的经验和启示，明确提出在历史交汇点上不断开创党和国家事业发展新局面的工作要求，具有很强的政治性、思想性、战略性、指导性。各级党组织和广大党员、干部要认真学习领会，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

王沪宁表示，在抗击疫情斗争中，广大基层党组织和党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。要学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，勇于担当作为，做好常态化疫情防控、“六稳”“六保”各项工作。要坚持以人民为中心，为群众办实事做好事解难事。要全面加强党的领导和党的建设，坚持大抓基层的鲜明导向，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

陈希主持座谈会，孙春兰、杨晓渡、黄坤明出席座谈会。

受到表彰的全国优秀共产党员代表、全国先进基层党组织负责人代表，在疫情防控工作中因表现突出新发展的党员代表和获得提拔重用的优秀基层干部代表参加会议。中国中医科学院院长黄璐琦等8名同志发言。中央有关部门负责同志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 01 版）