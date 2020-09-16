非洲新冠病毒基因组测序实验室网络启动

本报约翰内斯堡9月15日电 （记者吕强）亚的斯亚贝巴消息：非洲疾病预防控制中心与世界卫生组织近日联合启动了一个实验室网络，以加强非洲新冠病毒基因组测序工作。该网络由12个实验室组成，将为实验室所在国家及周边地区提供基因测序、数据分析及其他技术支持服务。

世卫组织非洲区域主任穆蒂说，启动这一实验室网络，旨在更好地开发适用于非洲人的疫苗和治疗方法，进而遏制疫情。

正在进行的测序已经为确定某些国家传播的病毒类型提供了关键信息，将来自不同国家的病毒归为同一谱系或分支谱系，能揭示不同国家间病毒的关联。研究表明，非洲流行的大多数新冠病毒基因组都属于欧洲流行的B.1谱系。目前，非洲已鉴定出10个谱系，来自阿尔及利亚、贝宁、喀麦隆等18个非洲国家的2016个序列已经生成。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 16 版）