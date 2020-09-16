推动药品带量采购常态化

硫酸氢氯吡格雷，商品名波立维，在江西原采购价为每盒108.29元，国家组织药品带量集中采购后，降到每盒17.81元，降幅83.55%；阿卡波糖，商品名拜唐苹，在江西原采购价为每盒56.6元，国家组织药品带量集中采购后，降到每盒5.42元，降幅90.42%。国家组织的药品集中采购和使用，让这些多年来占领巨大市场份额、价格却又居高不下的进口原研药终于“高台跳水”，惠及更多患者。

为了探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药价形成机制，降低群众药费负担，规范药品流通秩序，提高群众用药安全，2018年底国家启动实施药品集中采购试点。北京等4个直辖市和沈阳、广州等7个城市的公立医疗机构作为集中采购主体，组成采购联盟，开展药品集中采购，明确带量采购、量价挂钩，被称为“4+7”试点。2019年4月，11个城市开始执行“4+7”中选结果，25个中选药品平均价格降幅为52%，最大降幅96%；2019年9月，试点扩围至全国，25个药品扩围后平均价格比“4+7”试点再降25%；2020年1月，第二批国家组织药品集中采购和使用工作开展，32个药品中选价平均降幅为53%，最高降幅93%；2020年8月，第三批国家组织药品集中采购和使用工作开展，55种药品191个品规中选，平均价格降幅达到53％。

国家组织药品集中采购让波立维、拜唐苹等高价进口药大幅降价，过期专利药的“专利悬崖”在我国首次出现。“专利悬崖”是指创新药过了专利期后，因为相同或相似疗效仿制药品的出现，销售收入大幅下降的现象。在我国，大量原研药过了专利期后仍保持多年高价，其中一个重要的原因是无法区分质量层次，因而难以在保证质量的情况下以带量采购优势实现价格下降。国家组织药品集中采购和使用工作中，只有原研药和通过一致性评价的仿制药才有资格参与，明确了质量标准。约定每种药品采购量，捋顺采购药价形成机制，因此每一批药品中选价格降幅都超过一半。同时，推进医保基金与医药企业直接结算，药品回款时间缩至1个月之内，企业营销及生产成本大大降低。采购、支付、使用、激励等配套政策相衔接，药价降得下去，药品供得上来，告别了“唯低价是取”“中标死、见光完”等现象。对于医药行业来说，国家出面组织“超级团购”，让医药企业不能再“带金跑马圈地”，改善了医药行业生态环境，有利于医药产业从营销驱动向创新驱动转变。

让“4+7”带量采购的小切口发挥出推进医疗、医保、医药“三医联动”改革的大效应，还应不断完整政策，处理好几方面关系，积极推动集中采购走向常态化。

处理好降价与保质的关系。一方面，科学评估药品生产成本，在保证安全和有效的基础上，采购到性价比最高的药品，确保“低价中标”不走向“唯低价论”；另一方面，加强监管服务，确保中标产品市场扩容、产能扩张后降价不降质，绝不能让仿制药一致性评价变成企业为通过评审而准备的“一次性评价”。

处理好市场竞争与产业促进的关系。既要完善中选规则，增加中选企业数量，通过引导企业公平有序竞争倒逼国产药企业转型升级创新发展，鼓励推进仿制药一致性评价，倒逼过期专利药“专利悬崖”实现，又要科学约定中标药品市场采购量，预留市场“出气孔”，避免采购百分百用量造成非中标企业“瞬间窒息”。同时，对未纳入国家集中采购范围的药品，进一步完善带量采购方向的省级平台招采，有序引导、释放企业市场预期。

处理好“腾笼”与“换鸟”的关系。集中带量采购让“笼子”腾了，还得让“鸟”唱得欢，实现“腾笼换鸟”。对节省出来的医保基金，建议按一定比例奖补给医院，以调动医务人员积极性。目前，国家医保局、财政部已印发《关于国家组织药品集中采购工作中医保结余资金留用的指导意见》，明确结余留用奖励政策，希望尽快执行。

处理好顺应群众期盼与科学合理用药的关系。目前，三批次国家带量采购药品共112种，仅占国家医保目录2643种药品的4.24%。一方面，应顺应百姓用好药的期盼，加大力度推进仿制药一致性评价，推进国家集中采购范围由过评药扩至非过评药、由西药扩至中成药、由药品扩至医用耗材；另一方面，加强宣传引导，让群众了解什么是仿制药一致性评价，打消群众认为仿制药不如原研药的顾虑，营造有利于改革的社会氛围。

药品采购，关系千家万户的利益。期待国家药品集中采购和使用政策不断完善，实现常态化开展，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（作者为全国政协常委、江西省政协副主席）

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 15 版）