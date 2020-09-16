国家统计局：猪肉价格大幅上涨可能性较小

国家统计局新闻发言人付凌晖15日指出，总的来看，随着生猪供应的存栏量增加，猪肉价格将保持稳定。后期虽然需求有所恢复，但是大幅上涨的可能性较小。

15日，国新办就2020年8月份国民经济运行情况举行发布会。有记者提问：8月份居民消费价格指数CPI同比上涨2.4%，其中猪肉价格上涨52.6%，比上月回落33.1个百分点。怎样进一步控制和稳定猪肉价格的上涨趋势？关于蔬菜价格的保障措施，怎样保证它的相对稳定？

对此，付凌晖表示，对于价格问题，今年以来，价格的变动主要是受食品价格变动影响，最突出的还是猪肉价格的变动。总的看，猪肉产能的供给稳步增加，前8个月，畜牧业固定资产投资增长约70%，相关规模化养殖也在稳步提高。8月份当月，从环比来看，猪肉价格小幅上涨，但同比回落比较多。

付凌晖指出，总的来看，在产能恢复的状态下，由于经济社会生产和居民生活秩序的恢复，市场需求在增加，客观上猪肉价格环比是在上涨。但是由于去年同期的基数是比较高的，从去年8月份开始到四季度，整体上猪肉价格持续攀升，这导致了8月份猪肉价格同比涨幅明显回落。总的来看，随着生猪供应的存栏量增加，猪肉价格将保持稳定。后期虽然需求有所恢复，但是大幅上涨的可能性较小。

关于蔬菜价格，付凌晖表示，8月份当月蔬菜价格的变化主要还是由于一些地区汛情的影响，导致生产和储运发生变化，蔬菜价格同比涨幅扩大。但是总的看，由于蔬菜的生产周期较短，对价格的影响不具有可持续性，主要是短期影响。

付凌晖称，综合这些情况，食品价格总体上保持稳定，小幅变动是大概率事件。从全年来看，居民消费价格前高后低的态势比较明显。随着三、四季度CPI翘尾因素的回落，总的来看，居民消费价格价格会保持基本稳定。