2月8日，武汉雷神山医院交付使用当晚，辽宁医疗队500多名医务人员便火线驰援；之后，广东、上海支援雷神山医院医疗队也先后抵达……在疫情形势最为严峻的时刻，上千名医务人员白衣为甲，在雷神山医院里同病魔顽强搏斗，挽救了众多患者的生命。

“疫情不退，我们不撤”“白衣为甲，不胜不归”……辽宁、上海、广东支援雷神山医院医疗队的白衣天使们心怀崇高的精神——敬佑生命、救死扶伤。在雷神山医院的日日夜夜里，他们全力以赴救治患者，只要有一点希望，他们就不轻言放弃。珍视每一个鲜活的生命，正是始终坚持人民至上、生命至上理念的生动体现。

通过举国上下的共同努力，抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果。这场斗争，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，必将激励我们在新时代新征程上披荆斩棘、奋勇前进！

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 04 版）