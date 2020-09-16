人民论坛：“把个人冷暖、集体荣辱、国家安危融为一体”

举国同心，是伟大抗疫精神的一个关键词，也是我们取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果的重要原因。

回顾抗疫斗争，中国人民风雨同舟、众志成城，构筑起疫情防控的坚固防线。正如习近平总书记所指出的，“全国人民心往一处想、劲往一处使，把个人冷暖、集体荣辱、国家安危融为一体”。历史必将永远铭记，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿中国人民同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，绘就了团结就是力量的时代画卷。

这幅时代画卷，是如此气势恢宏：党中央运筹帷幄，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，第一时间实施集中统一领导，中央政治局常委会、中央政治局召开21次会议研究决策，领导组织党政军民学、东西南北中大会战。这幅时代画卷，又如此真切感人：84岁的钟南山毅然奔赴抗疫最前线、神态坚毅，72岁的张伯礼因多日劳累做了胆囊摘除手术、笑言与武汉人民“肝胆相照”，张定宇身患渐冻症、仍“总是伸出手，想尽力拉住那些即将远去的生命”，陈薇为研发疫苗殚精竭虑、半年时间生出很多白发……

抗击疫情的日日夜夜，每个人都是同舟者。一个个平凡身影勇毅前行，以各种方式为疫情防控操心出力，一幕幕感人瞬间在时光中定格：寂静的工厂里，工人袁传伟为赶制消毒设备在整条生产线上一个人挑灯夜战；昏暗的路灯下，母亲突然去世的护士吴亚玲选择继续坚守岗位、默默奉献；一扇扇普通的窗口中，城乡居民响应号召，主动居家隔离……神州大地上，多少人枕戈待旦，把工作的负荷一加再加；多少人与家人聚少离多，把团圆的承诺一推再推。面对疫情，亿万人民唱响了“团结就是力量”的大合唱，每个人都能感受到自己与他人、个人与国家之间强烈的情感共鸣。

团结是一种精神、一种胸怀，也是一种觉悟、一种品格。从古至今，中华民族有追求团结统一的内生动力，人们视团结为美德。从“天时不如地利，地利不如人和”的经验，到“民齐者强，民不齐者弱”的启示；从“涓涓细流汇成大海，点点星光点亮银河”的观察，到“大厦之成，非一木之材也；大海之阔，非一流之归也”的思考……历史和现实告诉我们：面对风浪乃至狂风骤雨、惊涛骇浪，惟有同心同德才能共渡难关。

“团结就是力量。”回溯新中国成立以来的不凡征程，无论是白手起家“建设一个新世界”，还是勒紧裤腰带研制“两弹一星”；无论是修高铁、办奥运，还是实现“神舟”飞天、“嫦娥”探月、“蛟龙”入海；无论是战洪水、防非典、抗地震，还是这次抗击新冠肺炎疫情，面对风险挑战，中国人民总能迸发“比铁还硬、比钢还强”的团结之力，总能创造“人心齐，泰山移”的人间传奇。在前进的道路上，无论遇到多大的困难，无论遇到什么样的挑战，只要始终坚持团结一心、凝聚众力，14亿中国人民就没有跨越不了的沟坎、战胜不了的敌人。

“船的力量在帆上，人的力量在心上。”弘扬伟大抗疫精神，讲团结、护团结，举国同心向前进，我们就能乘风破浪、一往无前，书写更加壮丽的时代篇章。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 04 版）