瑞丽人的朋友圈：从恐慌蔓延到“淡定”抗疫

“我这里的土鸡供应充足，大家不用扎堆屯菜，政府会优先解决老百姓的吃饭问题的！”15日，经营着瑞丽市村官鸡农业发展有限公司的高炫，在微信朋友圈发出这样的信息，呼吁云南省瑞丽市的市民不必恐慌。

当日，瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布《关于全员核酸检测期间人员车辆货物进出瑞丽的有关规定》。其中提出，因运送医疗物资设备、生活用品、农副产品等需要进入瑞丽的货物车辆，由各卡点进行登记、检查，扫码、测体温后，给予放行。有关规定保证了高炫养鸡场的饲料运送，也保障了瑞丽全市的正常运转和居家隔离的市民们的正常生活。

“今天开始，朋友圈多了很多正能量的内容。”高炫“刷”着自己的微信告诉记者，“但就在几天前，朋友圈的‘画风’还不是这样，充满了恐慌和负能量。”

12日，云南省卫健委通报该省新增1例缅甸输入瑞丽的新冠肺炎无症状感染者。当天，其居住的小区就进行了封闭管理。

零碎的信息和突然被封闭的小区，让瑞丽人的朋友圈充斥着猜疑、抱怨和恐慌。“当时朋友圈不少人在猜测这个无症状感染者的身份和走过的线路。”高炫回忆，“也有一些谩骂，甚至还有人说想尽快离开瑞丽。”

14日晚，瑞丽市召开疫情防控新闻发布会，通报13日新增2例缅甸输入确诊病例(其中1例为9月12日无症状感染者转确诊)的轨迹详情，并宣布，14日22时以后，无特殊情况不得进出瑞丽市城区，时间暂定一周，全市城区人员居家隔离，同时，将对瑞丽城区全员开展核酸检测。

收到发布会的消息后，市民段倩容在朋友圈晒出自己充足的物资储备，“有了之前的抗疫经验，这次我一点儿也不慌。”15日凌晨，社区网格员敲开了段倩容的家门，通知他们接受核酸检测的相关信息。在得知社区网格员们一直在熬夜工作后，段倩容拍下了他们的背影发在朋友圈：“向所有奋战在抗疫一线的工作者们致敬！”

瑞丽市民杨绍才也发布朋友圈说：“暂时不能进出瑞丽，不代表着疫情很严重，而是为了更多人的安全。从今天开始居家隔离，不给这个美丽城市带来麻烦！”他通过这样的文字向亲人朋友们报平安，同时也给所有瑞丽人鼓着劲儿。

15日，市民李思奇发出朋友圈“武汉守住了，黑龙江守住了，新疆守住了，瑞丽我们一定也能守住”来为瑞丽加油，随后收获了众多朋友的点赞。“这些点赞说明大家相信瑞丽，相信中国，我们一定会最终战胜疫情。”李思奇说。(韩帅南)