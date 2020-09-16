法国确诊病例近40万例 多项大型活动因疫情取消或推迟

当地时间15日，新冠病毒继续在法国传播，累计确诊病例当天接近40万例。由于疫情恶化，多项大型活动取消或推迟举行。

根据当晚发布的疫情数据，法国15日单日新增确诊病例为7852例。法国官方累计确诊病例当天接近40万例，达395104例。法国新冠肺炎死亡病例现为30999例。

正在调查中的聚集性感染病例15日增至866起，15日单日新增聚集性感染病例68起；最近一周的病毒检测阳性率仍为5.4%。最近一周有2713名确诊患者住院治疗，其中重症患者479人。

法国卫生部当天警告，如果当前的病毒传播趋势继续下去，每周的确诊病例数量可能将在14天翻一番。同时，病毒在高危人群中传播的危险在加剧，相关指标的增长令人担忧，特别是在普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸大区。

法国多项大型活动因疫情宣布取消或推迟举行。法国马赛官方14日呼吁减少聚会等活动，原定于9月25日至10月5日举办的2020年马赛国际博览会随即宣布取消。

马赛国际博览会是法国的主要展会之一，创办于1924年，去年的展会吸引约34万人。马赛所在的普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸大区政府方面对取消展会给企业和公司带来的影响表示理解，但由于目前情况“非常特殊”，展会现已无法组织。

原定于11月4日到8日举行的2020年法国秋季邮展15日宣布取消。由于疫情原因，2020年法国春季邮展此前已经取消。据悉，原定在邮展期间发行的戴高乐纪念邮票仍会按计划面世。

巴黎博览会主办方15日宣布，原定于10月23日至11月1日举行的巴黎博览会被推迟至明年4月29日到5月10日举行。去年的巴黎博览会吸引了48万参观者。原定10月与巴黎博览会同时举行的法国秋季博览会也推迟至明年举行。(记者 李洋)