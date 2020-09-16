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丹麦哥本哈根大区餐馆酒吧将实施强制“口罩令”

2020年09月16日08:22 来源：新华网

丹麦卫生部门15日宣布，鉴于新冠疫情近日持续反弹，17日起对首都哥本哈根大区进一步收紧社会管制措施，包括在餐馆、酒吧实施强制“口罩令”并缩短其营业时间等。

丹麦卫生大臣霍伊尼克当天在新闻发布会上说，17日起，哥本哈根大区餐馆、酒吧和夜总会营业时间以及举办婚礼等私人活动不得超过晚10点；进入餐馆、酒吧、夜总会等场所必须强制佩戴口罩或面罩，就餐时可以摘下，服务和工作人员必须佩戴口罩。

此外，新措施还将禁止年轻人在公园、海滩等一些公共场所聚集。

霍伊尼克说，近期新增确诊病例中约五分之一感染者是20岁至29岁的年轻人，如不采取具体、有针对性的行动，丹麦恐将遭遇第二波新冠疫情。

此前，丹麦已于8月22日起在全国范围内实行民众乘坐公共交通工具必须佩戴口罩的措施，以应对最近一段时间出现的疫情反弹。

根据丹麦国家血清研究所9月15日公布的数据，丹麦当天新增确诊病例334例，累计确诊20571例，累计死亡633例。(记者林晶)

(责编：许心怡、李轶群)


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