农业农村部：四季度猪肉供需缓和

记者15日从中国农业农村部获悉，8月中国生猪产能继续恢复，预计四季度猪肉供需关系将进一步缓和，猪肉价格将低于去年同期水平。

据农业农村部监测，8月份全国生猪存栏环比增长4.7%，连续7个月增长，同比增长31.3%。8月份能繁母猪存栏环比增长3.5%，连续11个月增长，同比增长37.0%。

农业农村部畜牧兽医局相关负责人表示，非洲猪瘟的稳定防控增强了养殖信心，越来越多的养猪场(户)从当初的恐慌、观望开始复养、增养。

据农业农村部对全国规模猪场全覆盖监测，今年以来新建规模猪场投产累计已达11123个，去年空栏的规模猪场也有11844个复养。全国年出栏500头以上规模猪场数量由年初的16.1万家增长到17.1万家，8月份新生仔猪2600万头，环比增长6.7%，比今年1月份的最低点增长59.5%。

8月以来，中国猪肉价格从连续多月下降开始出现反弹震荡，进入9月后略有下降。该负责人表示，疫情之后猪肉消费需求释放、中秋国庆期间猪肉消费季节性增长等因素，近期猪肉总体仍然偏紧。

该负责人表示，3月以来，中国生猪出栏连续6个月环比增长。今年1-7月猪肉进口255.5万吨，同比增长138.6%。综合考虑猪肉生产和进口增加，随着上市肥猪量的持续增加，四季度供需关系将进一步缓和，预计猪肉平均价格将低于去年同期水平。

该负责人介绍，农业农村部将进一步压实生猪稳产保供省负总责要求和“菜篮子”市长负责制，抓紧兑现各类补贴、补助资金，通过龙头企业带动、政策资金扶持、实用技术培训等多种途径支持中小养殖场户加快补栏增养，指导南方洪涝灾区的生猪大县加快恢复生产，落实非洲猪瘟常态化防控，阻断疫情传播渠道。(记者 陈溯)