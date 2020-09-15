2020年“人民好医生”推荐宣传活动启动

长期以来，我国广大医务人员响应党的号召，弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，全心全意为人民健康服务，在疾病预防治疗、医学人才培养、医学科技发展等方面发挥了重要作用并取得了丰硕成果，涌现出一大批医学大家和人民好医生。新冠肺炎疫情发生以来，全国数百万名医务人员奋战在抗疫一线，给病毒肆虐的漫漫黑夜带来了光明，生死救援情景感天动地！习近平总书记在在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上表示，广大医务人员是最美的天使，是新时代最可爱的人！他们的名字和功绩，国家不会忘记，人民不会忘记，历史不会忘记，将永远铭刻在共和国的丰碑上！

近日，由人民网·人民健康联合中国研究型医院学会主办的“2020年人民好医生”推荐宣传活动正式启动。本次推荐宣传活动旨在宣传医生群体为健康事业发展、维护人民群众健康作出的重要贡献；弘扬医生群体体现的崇高职业精神；呼吁全社会对医生和健康事业给予更多关注、理解和支持。

活动自9月启动征集，开启网上网下报名通道，同时邀请学协会、全国公立医院同步推荐，在全国范围广泛征集“人民好医生”候选人、候选团队，经过主办方初选、专家评审委员会评议、网络公示环节，最终推选出“2020年人民好医生”进行推广展示。活动还将邀请多名国内知名医学专家（包含院士、学协会领导、三甲医院院长等）组成专家评审委员会，对全国范围内提名的候选医生进行推选和点评。

报名时间：9月10日至10月10日

报名方式：

选择类别，填写报名表，发送至doctor@people.com。

微信添加rmjkang（人民好医生小助手）进行咨询或发送报名表

推荐展示类别设置

1、2020年“人民好医生”学术成就系列

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2、2020年“人民好医生”科普传播系列

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2020年人民好医生·新锐人气典范

2020年人民好医生·卓越影响典范

3、2020年“人民好医生”医学人物系列

2020年人民好医生·特别贡献者

2020年人民好医生·身边守护者

【点击下载】2020年“人民好医生”报名推荐表

【点击观看】2020年“人民好医生”推荐宣传活动入选条件