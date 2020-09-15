拜耳将连续第三年参加进博会

9月15日，第三届中国国际进口博览会正式进入倒计时50天，各项工作正在紧锣密鼓地筹备中。生命科学企业拜耳今年将连续第三年参加进博会。

拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁、拜耳集团大中华区总裁江维表示，在全球面临巨大公共卫生挑战的今天，相信进博会对于帮助促进全球经济加快复苏具有重要意义。随着中国疫情防控进入稳定化与常态化，中国经济稳步回暖，拜耳对中国市场的投入及信心保持不变。

“进博会作为向全世界展示中国深化改革和扩大开放的窗口，是中国推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，彰显了中国坚定不移向世界开放市场的决心。在2020年和未来的发展中，医疗和农业的重要地位都将延续。拜耳将坚定根植中国，借助在中国积累的经验，通过创新与合作，赋能中国百姓创造更美好的生活，为中国构筑小康社会和脱贫攻坚做出贡献。”江维称。

江维介绍，本届进博会，拜耳的三大业务版块——处方药、健康消费品、作物科学将携手亮相，呈现覆盖诊断、预防、缓解及治疗于一体的医疗解决方案和创新、可持续、数字化的综合农业解决方案。