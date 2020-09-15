北京9月14日无新增报告新冠肺炎确诊病例

人民网北京9月14日电 据北京市卫生健康委员会消息，9月14日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

疫情防控常态化形势下，广大市民朋友要持续做好个人防护，保持个人卫生，坚持勤洗手。在此提醒大家，遇有以下情况要及时用流动水洗手：外出回家；采买物品食品后；戴口罩前、摘口罩后；揉眼睛、戴隐形眼镜前；准备食物、做饭、用餐前、如厕后，抱孩子和冲奶粉前、给孩子换尿布后；在公共场所接触过扶手、门柄、电梯按钮、运动器械等公共设施后；接触过钱币、快递物品后；手被呼吸道分泌物污染后（比如接触过泪液、鼻涕、痰液和唾液后，咳嗽打喷嚏用手遮挡后）；前往医院后，看护病人前后；处理被污染的物品以及接触动物、动物饲料、动物粪便后等情况。