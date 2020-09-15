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浙江构建冷链食品闭环系统

2020年09月15日09:54 来源：健康报

近日，浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室印发《关于进一步做好冷链食品常态化疫情防控工作的通知》，要求食品生产经营者严格按照相关法律法规要求进行进货查验，并在产品入库出库时通过浙冷链系统进行信息录入、赋码和扫码工作，准确完整上传相关信息。赋码率、扫码率纳入省疫情精密智控体系。

《通知》提出，要构建和完善以1个系统（浙江省冷链食品闭环管理系统）、4项举措（闭环管理、溯源倒查、滚动推进、强化规范）、7项工作制度（存量备案制、增量申报制、首站责任制、企业经营承诺制、专人联络制、健康管理制、快惩严处制）为内核的冷链食品物防精密智控体系。

《通知》要求，每个县（市、区）每周检测样本数不少于70份，其中从业人员样本数不少于30份，采样后48小时内完成检测。对来自中高风险疫情地区的从业人员和冷链食品，要加大抽检量，并按照相关规程延长冷链食品的留样时间。（特约记者林莉 记者郑纯胜）

(责编：许心怡、崔元苑)


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