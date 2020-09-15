浙江遂昌：卫生人才“省属县用”

今年73岁的叶女士近日在浙江省遂昌县人民医院，成功剥离了横结肠近肝区一个2.5厘米×2厘米大小的侧向发育型肿瘤。为她主刀的是浙江大学医学院附属第二医院消化内科主任蔡建庭。在“省属县用”人才机制下，浙大二院向遂昌县人民医院长期派驻专家，持续提高了这里的技术能力。遂昌县的老百姓因此无需辗转到省城就能享受高质量的医疗服务。

“省属县用”人才机制始自2018年两家医院的探索。当时，浙江省已在开展“双下沉、两提升”，但是遂昌县人民医院在被帮扶过程中发现存在帮扶没后劲、效益局限化等问题。比如，一些专科专家下沉4个月～6个月之后，由于本院科室人力吃紧，该科室帮扶就此中断，改派其他科室专家，导致被帮扶医院的对接科室刚有起色却再难得到提升。

为解决这些问题，遂昌县人民医院与浙大二院探索“省属县用”人才机制。遂昌县人民医院根据群众疾病特点，提出持续帮扶、做强骨关节科、消化外科、消化内镜、全科的需求，省编办给予浙大二院10个下派员额（编制），浙大二院根据帮扶专科需求，新增招录10个专用人员，同时选派需求专科的4位高级职称专家到遂昌县。一位专家下派6个月或一年后，轮换其他专家下派，新招录人员待培养成熟后也可参与轮换。这样一来，人才“管”在省级医院，“用”在县级医院，资金由“双下沉、两提升”专项经费予以保障。

2018年6月，浙大二院派遣普外科副主任医师、医学博士朱锦辉来到遂昌县。其间，他一边挂职县人民医院副院长负责行政管理工作，一边开展普外科的学科帮扶工作。

短短一年时间，遂昌县人民医院普外科的微创技术水平得到提升，腔镜手术率从原来的20%增加到80%。朱锦辉带领团队开展了遂昌县首例全腹腔镜胰十二指肠切除术。遂昌县人民医院还成立了MDT团队，并成为国家“星火计划”消化系统肿瘤MDT项目试点医院……在朱锦辉之后，与他同科室的专家又继续下沉遂昌县。

经过前期摸索实践，2019年4月，遂昌县人民医院成为全省唯一的“省属县用”试点医院；同年8月，该院消化外科中心、消化内镜诊疗中心、关节病诊治中心“三大中心”授牌，省级专家到“三大中心”担任主任。今年6月13日，该院又成立了浙大二院“全科与健康管理中心”遂昌分中心。

遂昌县人民医院党委书记巫智强说，“省属县用”是“双下沉、两提升”的进一步深化，既能使基层医疗机构借力省级大平台优势，又能让省级龙头医院有帮扶后劲。

据统计，自2019年4月至今，“四大中心”下沉专家门诊人次2000余人，带动中心业务量平均增加约33%；开展各类大小手术1000余台，病例讨论及MDT300余次，新技术、新项目10余项；举办业务讲座70余次，传帮带50余人。遂昌县基层就诊率和县域就诊率实现双提升，分别提升了2.36%和1.4%。（记者 郑纯胜 通讯员 方序 汤红芳）