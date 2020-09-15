北京本月下旬流感疫苗开始接种

市卫健委和市教委近日联合制定2020年北京市流感疫苗接种工作方案。方案明确，除本市户籍老人、中小学生继续免费接种流感疫苗外，新冠肺炎疫情防控一线人员也免费接种流感疫苗。今年本市将努力推动实现全市流感疫苗接种数较2019年增加20%、中小学生流感疫苗接种率达到50%以上的目标。

依据方案，具有本市居民身份证明或社会保障卡，年龄在60周岁以上（出生日期在1960年12月31日之前）的老年人；所有在校的各类中小学校学生（包括小学、普通中学、普通中专、职业高中、工读学校、特殊教育学校的本国和外籍学生）；各区卫生健康行政部门认定的重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）免费接种流感疫苗。计划自费接种人群，工作方案建议参考中国疾病预防控制中心《中国流感疫苗预防接种技术指南》中所推荐的人群。依据指南，推荐医务人员，养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工，重点场所人群及其他流感高风险人群为优先接种对象。

今年，本市推行新冠肺炎疫情常态化防控形势下流感疫苗预约接种制度。各区负责组织辖区中小学校、养老机构、村/居委会等单位在区疾控中心的指导下与辖区预防接种门诊做好免费人群接种工作的预约和对接。有接种意愿的市民可通过网络、电话、现场预约等多种预约方式在预防接种门诊进行预约接种。各预防接种门诊要做好预约登记，科学确定每日接种量。合理有序安排接种时段，避免人群扎堆儿接种。

全市流感疫苗接种工作将分阶段、分批实施。第一阶段接种定于9月下旬开始，主要面向自费接种人群。第二阶段接种主要面向免费接种人群，分三个批次进行。第一批次定于10月上旬开始，主要面向中小学校（含中等专业学校）学生；第二批次定于10月下旬开始，主要面向60岁以上京籍老年人；第三批次定于11月中旬开始，主要面向重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）。

相关部门同时鼓励接种门诊开展23价肺炎球菌多糖疫苗与流感疫苗联合接种，减少就诊次数，提前布局学校、养老机构等集体单位接种工作，避免集中时段大规模接种。同时加强接种场所日常通风消毒、测温、验码、保持一米线等措施，保障疫苗接种安全。（记者 贾晓宏）