把伟大抗疫精神融入机关工作中

昨天上午，市人大常委会机关召开学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话精神暨疫情防控下沉干部座谈会。市人大常委会党组书记、主任李伟讲话。

按照市委统一安排部署，自2月28日起，市人大常委会机关选派30多名干部下沉到通州区张家湾镇6个村参与疫情防控工作，两次下沉共计140天。座谈会上，刘再明、丁琦、尹承新、刘毅、钟继红、唐小平等6名下沉干部代表交流了学习习近平总书记重要讲话精神的心得，分享了基层一线抗疫的体会和感悟。

李伟说，习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话，全面总结了新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战、阻击战的重大战略成果，深刻概括了“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，阐述了抗疫斗争的重要启示，对进一步做好常态化疫情防控和经济社会发展工作提出了明确要求。习近平总书记的重要讲话，对包括下沉干部在内的所有参与疫情防控的人员都是巨大鼓舞和鞭策。

李伟向所有参与下沉工作的机关干部表示诚挚感谢，他说，从春寒料峭到烈日炎炎，同志们勇于担当、冲锋在前，筑牢疫情防控的安全屏障，用实际行动践行了共产党员的初心使命，充分展现了人大机关干部过硬的政治素质和良好的精神风貌。要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，大力弘扬伟大抗疫精神，坚决贯彻落实市委决策部署，高标准高质量完成公共卫生领域立法修法任务。要认真总结下沉工作中积累的好经验好做法，继续保持抗击疫情斗争中激发出来的政治自觉、制度自信、爱国情怀，不折不扣完成全年工作任务。

市人大常委会副主任刘伟、秘书长刘云广参加。（记者 高枝）