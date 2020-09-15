世卫组织：欧洲新冠死亡率将上升 情况“更艰难”

中新网9月14日电 据法新社报道，当地时间14日，世界卫生组织(WHO)欧洲分部负责人表示，世卫组织预计，在接下来的10月和11月，欧洲单日新冠死亡病例数将会上升。

据报道，14日，世界卫生组织欧洲区域办公室主任克鲁格表示，欧洲新冠疫情出现反弹，而疫情的再度暴发，预计将导致单日死亡人数增加。“情况将变得更加艰难。在10月和11月，我们将看到更高的死亡率”，他说。

克鲁格还对“疫苗将结束‘新冠大流行’”的说法提出警告。他表示，“我们甚至不知道疫苗是否能帮助所有人群。我们现在看到一些迹象，疫苗对其中一个群体有帮助，而对另一个群体没有帮助。”“如果我们必须订购不同的疫苗，那将是后勤保障的噩梦！”

报道称，欧洲的新冠病例数在最近几周急剧上升，尤其是西班牙和法国。世界卫生组织称，仅在9月11日，欧洲的55个国家就向世界卫生组织报告了超过5.1万例新增病例，超过了4月时的最高纪录。