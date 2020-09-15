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新西兰不久将把防疫警戒级别调至最低 奥克兰除外

2020年09月15日08:58 来源：中国新闻网

　　中新网9月14日电 据外媒报道，新西兰总理阿德恩当地时间14日表示，21日，新西兰将在全国范围内调整新冠疫情限制措施，进入最低的1级警戒级别。但该国第二波疫情中心所在地，最大城市奥克兰将除外。

　　阿德恩表示，将在21日的会议上，对现行的奥克兰防疫措施重新进行审查。如果疫情稳定的话，将放宽集会限制。她强调，如果这一变化真的发生，将于23日生效。

　　另外，新西兰政府将立即放宽对乘客在飞机上保持距离的要求。此前几个月来，新西兰航空公司限制了飞机上乘客间的距离。

　　但阿德恩表示，该国所有公共交通工具上的人员，仍将强制佩戴口罩。

　　此前，似乎已经完全消灭疫情的新西兰，于8月在奥克兰再次暴发新疫情，使得政府重新对奥克兰进行“封锁”。9月，当局对该市放宽了限制措施，目前奥克兰仍处于2.5级的警戒级别。新西兰其他地区则处于警戒2级的状态。

　　新西兰14日报告新增1例新冠肺炎确诊病例，累计确诊1447例，死亡24例。

(责编：许心怡、崔元苑)


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