外媒：法国新冠疫情反弹 欧洲多国经历类似状况

中新网9月14日电 据英国广播公司(BBC)报道，法国最近新冠疫情出现反弹。当地时间12日，法国出现单日确诊新病例突破一万以上的情况，且确诊病例仍呈上涨趋势。与此同时，欧洲其他国家也出现了疫情反弹的迹象。

据报道，在法国，由于感染新冠病毒而住院以及进入重症监护室的病人数量均在增长。

当地时间9月13日，法国一个医生团体在《星期日报》(Le Journal du Dimanche)上发表专栏文章，督促人们尽量避免私下聚会，防止进一步感染。

自6月份以来，法国新冠感染病例在各个年龄段都有上升，但法国官员说病例增长在年轻人中间尤为严重。

根据9月12日的数据，法国单日新增10561个新冠病例，住院病人接近2500人，比前一日大幅上升。

其中，400多人还需要进入重症监护病房治疗，重症病人同样比前一日增多。另外，还有17人死亡。

报道称，截至目前，法国死于新冠的总人数已经超过3万，新冠死亡人数排在全球第七位。

目前，法国把那些病毒传播较严重的地区划为“红色疫区”，并在这42个地区实行严格聚会限制，要求人们严格遵守戴口罩的规定。这些地区包括巴黎、里昂以及沿地中海海岸的几乎全部地区。

另一方面，法国并不是欧洲地区唯一疫情反扑的国家。

报道称，9月份，英国、捷克、西班牙等欧洲国家也都出现新冠病例显著增多情况。当地时间12日，英国新增确诊病例接近3500，是自5月中旬以来最高的。

从9月14日开始，在英格兰、苏格兰以及全英国大部分地区，无论是在室内或室外只允许最多6人参加的小型聚会。

与此同时，西班牙9月10日的单日新增病例也突破1万，但西班牙卫生部表示，目前新增病例已经趋于“稳定”。