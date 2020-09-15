秘鲁新冠确诊累计超72万例 汽车行业正逐步恢复

中新网9月14日电 据秘鲁《公言报》报道，秘鲁13日通报新冠确诊病例累计729619例。秘鲁汽车行业正在逐步恢复，汽车协会称，仅皮卡和货车的销量增长，表明了汽车业已重新活跃起来。秘鲁全国私有企业组织联盟呼吁，团结一致应对眼前的经济和健康危机。

据报道，秘鲁卫生部9月13日发布的疫情报告显示，与前一日报告相比，新增新冠确诊病例6787例，其中过去24小时新增病例为734例，另外6053例为调整补增，累计确诊达729619例；单日新增死亡117例，累计死亡30710例。目前，仍有10122人住院接受治疗，已有566796人康复。

近日，秘鲁汽车行业正在逐步恢复。13日，秘鲁汽车协会报告称，8月共售出12396辆轻型和重型车辆，比2019年同月减少了8.6%。8月，仅轻型车就售出10766辆，包括轿车、轻型卡车、SUV、旅行车、皮卡和厢式货车等。

汽车协会表示，仅皮卡和货车的销量增长，就清楚地表明了汽车行业已重新活跃起来。8月商业信心已经反弹，预计采矿和交通运输部门将更新车辆。截至2020年8月，轻型汽车累计售出59797辆，比去年同期减少39.7%，但差距持续缩小。

9月13日，秘鲁全国私有企业组织联盟(Confiep)发布声明，呼吁秘鲁团结一致，应对眼前的经济和健康危机，将秘鲁人的利益放在任何其他利益之上。该联盟表示，目前比以往任何时候都更需要团结，秘鲁人需要紧迫和专心地处理新冠疫情和疫情造成的经济危机，否则国家过去十年取得的进步，将毁于一旦。

同时，联盟指出，要加强民主制度，将增强秘鲁继续对抗影响数百万秘鲁人健康和就业的新冠疫情大流行的能力。此外，在不到七个月的时间里，秘鲁将进行2021年大选，因此秘鲁人必须保持警惕，以便准时地开展大选工作。

最后，联盟强调，弹劾总统是《宪法》规定的一种制度，要程序正当、认真负责和维护国家民主稳定。因此，任何弹劾程序都必须被深入调查并得到宪法的支持，以免使秘鲁面临风险。

此前于11日，秘鲁国会以65票赞成、36票反对和24票弃权的结果，接受反对派议员发起的动议，启动弹劾现任总统比斯卡拉的程序。