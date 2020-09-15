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韩国连续12日单日新增低于200例 首都圈下调防疫级别

2020年09月15日08:57 来源：中国新闻网

中新网9月14日电 据韩媒报道，韩国中央防疫对策本部14日通报，截至当地时间当日0时，新增109例新冠肺炎确诊病例，累计确诊22285例。韩国已连续12日单日新增维持在200例以下，当日起，首都圈也下调防疫级别。

新增病例中，社区感染病例98例，其中大部分依然来自首都圈，达81例。境外输入性病例11例。此外，新增5例死亡病例，累计死亡病例363例。

另一方面，首都圈的保持社交距离“2.5级”措施14日调降至2级。由此，当日起，首都圈内的餐厅、连锁咖啡店、中小型补习班，以及网吧等部分公共设施在遵守防疫守则的前提下可以进行正常营业。

本次降级后的防疫措施将适用2周，截至27日为止。

防疫当局表示，此次首都圈防疫措施级别调整的核心为，放宽对公众使用设施的营业限制。随着加强版防疫措施长期化，中小工商业者所受的影响越来越大，因此下调防疫级别以平衡好恢复经济和防控疫情两者之间的关系。

同日，首尔市还下令，将目前该市实施的“禁止10人以上集会”的措施再次延长至10月11日晚12时。

(责编：许心怡、许晓华)


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