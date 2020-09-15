云南瑞丽开展全员核酸检测 全市城区人员居家隔离

中新网9月15日电 据云南省委宣传部官方微博“云南发布”消息，9月14日晚，云南瑞丽市召开新闻发布会，宣布采取有关紧急措施，有效阻断疫情扩散传播路径。具体措施包括：

1. 对瑞丽城区全员开展核酸检测，费用由政府承担，方案确定之后有关消息将及时发布。

2. 9月14日22时以后，无特殊情况不得进出瑞丽市城区，时间暂定一周。

3. 全市城区人员居家隔离。

4. 坚决严厉打击偷渡者，目前，公安机关正在对杨佐某等人依法追究刑事责任，对组织、协助、容留偷渡者的人员依法严惩。

5. 瑞丽城区居民依照《中华人民共和国传染病防治法》，配合做好核酸检测的各项工作。

6. 9月12日0时以后离开瑞丽的人员要主动向当地社区报告并做核酸检测。

9月14日上午，云南省卫生健康委员会发布瑞丽市发生了2例输入性新冠肺炎确诊病例。当晚11时，瑞丽市召开新闻发布会，通报新冠肺炎疫情防控有关情况。

瑞丽市已经采取无死角、全覆盖“网格化”管控措施，为什么无症状感染患者在瑞丽生活了这么久才被发现？已在瑞丽的外籍(缅籍)人员怎么管理的？

自疫情发生后，瑞丽市共成立22个大网格、554个小网格，每个网格明确挂钩领导、责任单位。按照任务相当、方便管理、界线清晰、责任明确的原则，压实网格单位责任，形成“居民委员会—网格管理小组—户主”条块结合的社区管理模式。

发现缅籍无症状感染输入病例以后，立即查找网格管理漏洞，全面加强网格化成员单位排查力度和频次，9月13日起全面发动所有网格成员单位再次开展入户排查，重点针对缅籍人群采集信息，加强动态监测，坚决做到全覆盖，不留死角，及时发现和处置疫情隐患，进一步提高网格化管理的灵敏度，防范类似问题再次出现。网格化管控措施依然是创新和加强社会管理的有效方式，瑞丽市将不断改进完善各项措施，争取早日打赢疫情防控阻击战。

针对在瑞丽缅籍人员的管理，于2020年5月启用集管理服务于一体的智能“胞波卡”，在全警以及社区推广安装胞波卡APP，彻底将“以卡管人”的现代信息化管理模式取代了传统的“以证管人”模式，便捷高效精准服务管理新模式，服务于入境瑞丽的缅籍公民。

针对当前境外疫情扩散态势，瑞丽市加强与缅甸木姐地区会晤协商，进一步加强市内缅籍人员排查并进行分类管理，具体采取了以下措施：一是针对有固定务工地点的缅籍人员，完善登记信息，核酸检测后，就地隔离，不得外出，网格加强监督；二是口岸关闭前入境但证件过期的缅籍人员，严格登记信息，按居住地或者务工地纳入网格管理；三是针对无法查实入境时间、无固定住所、无固定务工场所的，采取集中遣返措施。

9月12日在瑞丽市发现无症状感染者(缅甸输入)以后，瑞丽市采取了哪些举措加大疫情防控力度？瑞丽市医疗保障系统运转情况？此次疫情中这2例缅甸输入病例，其费用如何解决？

在发现输入的无症状感染者以后，瑞丽市从各个方面加强疫情防控，一是迅速行动、立即响应，逐级上报，省、州领导到一线督导，全市投入全员战备状态，组织疫情研判和安排部署防控工作。二是及时将患者通过负压车转诊到瑞丽市人民医院感染科进行隔离。三是制定发出《瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部关于全面强化疫情防控措施的通告》，全面升级强化疫情防控措施。四是进一步加大边境管控力度，压实网格责任，以非法入境人员为重点全面开展网格地毯式大排查，全力做好群防群控、联防联控。五是积极回应社会关注，避免引起群众不必要的担忧。

瑞丽市现有县级公立医院3家，民营医院8家，全市编制床位1382张，实际开放床位数1540张，全市有卫生技术人员2101人，目前全市所有医疗卫生机构按照秋冬季疫情防控有关工作要求，做好预检分诊和四类重点人群筛查，严格执行1人1陪护制度，尽量避免探视，严格执行进入医疗卫生机构防护规定、扫码通行规定，加强感控和诊疗方案第八版培训，以及登革热、基孔肯雅热、流感等诊疗方案培训，提高鉴别诊断能力。按照新冠疫情防控预案，瑞丽市中傣医院作为定点收治医院，已全部进行清空，设计床位400张，实际容量床位291张，现已备好80张。从全市抽调的第一批医疗队已经全部到岗就位，随时可以开诊。从当前形势分析，目前瑞丽市医护资源能够满足当前疫情防控需求。

根据国家医保局、外交部、财政部、国家卫生健康委联合发布《关于外籍新冠肺炎患者医疗费用支付有关问题的通知》文件精神，外籍新冠肺炎确诊和疑似患者未参加我国基本医保的，医疗费用由患者个人负担。外籍人员集中隔离产生的费用，原则上由个人承担。

瑞丽市已经采取强有力措施管控边境，为什么还是出现无症状感染患者偷渡入境？瑞丽市在新冠肺炎疫情方面采取了哪些具体措施有效防控境外疫情输入？针对采取违法手段非法入境人员会采取什么措施？

瑞丽边境线长169.8公里(其中：江河段105.1公里，陆路接壤64.7公里)，犬牙交错，阡陌相通，无天然屏障，中缅两国边民跨境而居、同宗同源、语言相通，往来频繁，边境形势错综复杂，管控任务艰巨。在前期工作中，已经对界河进行清理整治，对非法渡口进行取缔关停、依法拆除渡口附属设施，依法收缴船只，组建水上巡逻中队开展常态化巡查，斩断了水路非法偷渡通道；建立防疫情输入“段长制”工作机制，加大夜间巡逻密度，全面强化封堵；兑付239.13万元奖金发动人民群众积极举报或扭送偷渡人员、“三非”人员等一系列措施。但是，依然出现缅籍无症状感染者偷渡入境，说明在守好这169.8公里边境线上工作上还有不足，必须堵住漏洞、补齐短板。

下一步工作中，将进一步按照“五个管住”要求，层层压实责任，落实各项硬举措。一是加强抵边村寨管理，调整22个大网格、554个小网格挂钩包保处级领导，全面压实包保领导及网格员的职责，在村寨建立“零报告”制度，明确“三条硬措施”(即：村口要有人守，家中来人要报告，外来人员要隔离)；二是严控边境沿线。加强与缅方开展会晤会谈，应缅方请求，积极向缅方援助口罩、酒精、手套、消毒粉、护目镜、隔离服、体温枪等日常防疫物资及经费支持，帮助境外邻边村寨建强疫情防控卡点；调度社会力量，在原有48个抵边封控执勤点的基础上，增加设立188个群防群治封控点，强化边境巡逻。三是强化信息收集。在村寨、社区开展“封闭式”网格化排查管理防控工作机制，大力推广社区警务APP，全面采集缅籍人员信息录入系统。

针对非法出入境等妨害国(边)境管理的违法犯罪行为，将根据《中华人民共和国出境入境管理法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》进行依法严厉查处。构成刑事犯罪的主要有以下几种情形：偷越国边境三次以上(含三次)，以涉嫌偷越(国)边境罪进行打处；3人以上结伙偷越国(边)境的，以涉嫌偷越(国)边境罪进行打处；对组织协助他人偷越国(边)境的，以组织他人偷越(国)边境罪进行打处；对运送者将以运送他人偷越(国)边境罪进行打处。对其他妨害国(边)境管理违法犯罪行为，按照相关法律法规，依法严厉查处。

在发现疑似病例生活的小区封闭以后，小区群众的生活情况如何？

瑞丽目前封闭的小区是奥星世纪一期，共有192户，25个铺面，目前统计490人；居家隔离的小区是奥星世纪二期，共有419户，45个门面，目前统计1070人。

现在两个小区采取配送的方式是：一是成立生活保障工作专班，由属地政府派专人负责居民物资保障。小区以栋为单位，由三家超市负责保障居民生活保障，一区由大兴超市负责配送，二区由东方家园超市和盛客汇超市负责配送。居民有什么生活物资需求，直接通过微信APP下单，超市直接把货物送到小区内的中心花园，每栋住户都有固定摆放点，住户根据具体自己所在栋数取货，全程做到无接触配送。二是对封闭小区进行全面排查，针对只有老人独居不会使用微信的住户，由业主委员会做好防疫措施后进行配送，使所有封闭管理和居家隔离的群众生活物资得到保证。三是水、电、煤气均能够正常保障。四是为了方便居民，每户住户配发一包口罩，避免在领取生活物资时发生交叉感染。五是卫健部门对小区定期进行消毒。

目前封闭管理和居家隔离的小区，居民生活是得到有效保障的。