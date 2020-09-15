三医联动之医保体系建设研讨会在京召开

近日，由健康报社主办的“三医联动之医保体系建设研讨会”在线上召开，来自北京、上海的医改、医保、药学和临床医学领域的专家，就医保体系建设、国家医保目录调整、临床药物合理使用、乳腺癌防治等热点话题展开的深入的探讨和交流。

北京大学肿瘤医院医疗保险服务处处长冷家骅介绍，今年医保改革进入了新阶段，最新施行的《基本医疗保险用药管理暂行办法》中，对国家医保药物目录的制定和调整做出了明确的说明，并明确提出了符合‘临床必需、安全有效、价格合理’作为基本纳入条件。同时，公平性维度也越来越引起社会的关注。

“近年来，国家对抗癌药医保报销做了很大的改革，原来病人治疗一个疗程需要用的肿瘤药需要几十万元，经过医保谈判后降至十万元左右有的甚至更低，再经医保报销后，患者只负担约几万元，这体现了政府对民众的关怀。同时更要积极推动建立医保动态调整机制，保障医保基金使用的公平和合理性。让更多创新的抗癌药纳入医保报销范畴，让抗癌之痛逐渐成为历史。”复旦大学附属华山医院药学部主任钟明康指出。

“乳腺癌的治疗就是最好的例证。”中国医学科学院肿瘤医院教授马飞对此颇有感触，目前，中国乳腺癌患者5年生存率总体达到83.2%，但晚期乳腺癌诊疗形势仍然非常严峻，患者5年生存率仅为20%。究其原因，中国可获得的创新药物治疗方案仍不够丰富，已在中国获批的创新药品也依然面临费用昂贵、难以负担的问题。中国有很多晚期患者放弃治疗，整体的晚期乳腺癌治疗率低于欧美国家。最近发布的《中国晚期乳腺癌规范诊疗指南（2020版）》更加重视2018年至2020年国内外晚期乳腺癌治疗进展。指南的更新为国家卫生管理部门进行卫生政策制定与医保资源配置提供了依据，从国家层面提升晚期乳腺癌创新药物的可及性，让更多患者受益。

医保报销看似一项减少疾病负担的行为，其实它会很快反馈到临床治疗和研究。复旦大学附属肿瘤医院主任药师翟青说：“明确疗效新型靶向药物进入医保医，既可以减轻患者负担，也可以提高患者依从性，从而使得肿瘤患者的生活质量和生存率得到提高，如HER2阳性单抗药物；这不仅影响药物研发投入，也有利于学科的发展；但是要多纬度思考，以乳腺癌为例，病理分型不同治疗策略不同，所以将公平性评价纳入抗肿瘤药物综合评价维度之一，将会给更多肿瘤患者带来生存获益。”

北京罕见病诊疗与保障学会副会长刘军帅认为，现在新药上市产品数量越来越多，有些罕见病以前没有好药而现在有了，这是“雪中送炭”；有些罕见病之前已有不错疗效的药而现在有了疗效更好的药，这是“锦上添花”；从“未满足的医疗需求”角度审视，这两种类型的罕见病用药诉求似乎都应该被满足。但是，医保基金规模有限，制度设置的公平性并不意味着创新药的最大可及性，优先选择本身就包含着公平保障的内涵。

2020-2030这十年是实现我国肿瘤防控目标的关键十年，如何提升癌症患者的5年生存率成为攻克目标的关键，其中提升医保公平性就是重要的抓手之一。为此，冷家骅建议，抗癌药的医保公平性评估可以与当前医保强调的“临床必须，安全有效，价格合理”评估标准相结合，在治疗方法满足安全有效性之后成为第二步的筛选。即将现有的“临床有效性和安全性—成本-效益—预算影响”，调整为“临床有效性和安全性—社会公平性—成本-效益—预算影响”。