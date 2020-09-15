习近平：为抗击疫情恢复经济维护正义注入更多正能量

9月14日晚，国家主席习近平在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行会晤，会晤以视频方式举行。

新华社记者 李 涛摄

9月14日晚，国家主席习近平在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行会晤，会晤以视频方式举行。

新华社记者 庞兴雷摄

习近平要论

■ 当前，新冠肺炎疫情全球大流行使百年未有之大变局加速演进。人类面临许多共同挑战，正站在新的十字路口。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，越是面对这样的形势，越要牢牢把握相互支持、团结合作的大方向，越要坚定不移推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展，为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入更多正能量。

■ 中欧要做到“4个坚持”。一是坚持和平共处。二是坚持开放合作。三是坚持多边主义。四是坚持对话协商。

■ 涉港、涉疆问题的实质是维护中国国家主权、安全和统一，保护各族人民安居乐业的权利。

■ 世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。

中德欧领导人就中欧关系深入交换意见，为下阶段中欧关系规划方向，确定重点领域，一致同意加强沟通协调合作，确保今后中欧之间一系列重大政治议程取得成功，深化互信，实现互利共赢，坚持维护多边主义，共同应对全球性挑战，推动中欧关系迈向更高水平。中欧双方宣布签署《中欧地理标志协定》，确认加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标。中欧决定建立环境与气候高层对话和数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系。

新华社北京9月14日电 国家主席习近平14日晚在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行会晤，会晤以视频方式举行。中德欧领导人就中欧关系深入交换意见，为下阶段中欧关系规划方向，确定重点领域，一致同意加强沟通协调合作，确保今后中欧之间一系列重大政治议程取得成功，深化互信，实现互利共赢，坚持维护多边主义，共同应对全球性挑战，推动中欧关系迈向更高水平。中欧双方宣布签署《中欧地理标志协定》，确认加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标。中欧决定建立环境与气候高层对话和数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系。

习近平指出，当前，新冠肺炎疫情全球大流行使百年未有之大变局加速演进。人类面临许多共同挑战，正站在新的十字路口。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，越是面对这样的形势，越要牢牢把握相互支持、团结合作的大方向，越要坚定不移推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展，为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入更多正能量。

习近平强调，中欧要做到“4个坚持”。

一是坚持和平共处。世界上没有完全相同的政治制度模式，不同文明文化多元共生才是常态。中欧和平共处的力量坚定一分，世界的和平和繁荣就多一分保障。

二是坚持开放合作。中国致力于逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中方将通过不断挖掘内需潜力，实现中欧两大市场、两方资源的更好联通、更大效益，推动中欧共同发展更加强劲、更可持续。

三是坚持多边主义。中方愿同欧方在双边、地区、全球层面加强对话和协作，坚持共商共建共享的全球治理观，维护以联合国为核心的国际秩序和国际体系，推动政治解决国际和地区热点问题，推动构建人类命运共同体。

四是坚持对话协商。中欧要把握好中欧关系合作发展的主流，以对话化解误解，以发展破除难题，妥善管控分歧。

习近平强调，中欧互为重要贸易和投资伙伴。双方应加强宏观政策协调，拿出更多举措，释放更多合作机遇。今天双方正式签署了《中欧地理标志协定》。双方要本着积极务实的态度，加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标，推动合作提质升级，助力疫情后世界经济复苏，共同维护开放的贸易和投资环境。中国市场保持对欧开放，欢迎更多优质安全的欧盟农产品进入中国。要打造中欧绿色合作伙伴，建设性参与全球应对气候变化和保护全球生物多样性多边进程，相互支持对方明年办好联合国气候变化格拉斯哥大会和《生物多样性公约》第十五次缔约方昆明大会取得积极成果，为推动全球可持续发展作出贡献。要打造中欧数字合作伙伴。中方提出了《全球数据安全倡议》，希望欧方同中方一道，推动制定全球数字领域标准和规则，促进全球数字经济治理良性发展。要妥善解决彼此合理关切。中方密切关注近来欧方在5G、外资审查、政府采购、竞争政策等方面的一些动向，希望欧方保持贸易和投资市场开放，塑造开放、公平、公正、非歧视的营商环境，保障中国企业合法权益。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，中欧就抗疫和全球卫生合作保持紧密联系，展现了中欧全面战略伙伴关系的时代意义和全球影响。下一步，双方要加强宏观经济政策协调和配合，维护全球产业链供应链稳定，共同促进世界经济复苏。要加强疫苗研发合作，努力让疫苗成为普惠可及的全球公共产品，充分照顾疫苗在广大发展中国家的可及性和可负担性。要有序恢复人员往来，为货物跨境流动提供便利。在充分尊重非洲国家意愿基础上，积极开展对非三方合作。中方呼吁国际社会特别是多边金融机构和商业债权人在非洲减缓债问题上采取更有力行动。

习近平还阐明了中方在涉港、涉疆问题上的原则立场，指出涉港、涉疆问题的实质是维护中国国家主权、安全和统一，保护各族人民安居乐业的权利。中方坚决反对任何人、任何势力在中国制造不稳定、分裂和动乱，坚决反对任何国家干涉中国内政。

关于人权问题，习近平强调，世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。各国首先应该做好自己的事情。相信欧方能够解决好自身存在的人权问题。中方不接受人权“教师爷”，反对搞“双重标准”。中方愿同欧方本着相互尊重的原则加强交流，共同进步。

默克尔、米歇尔、冯德莱恩表示，中国是欧方尊重的重要战略合作伙伴。当今世界需要欧中加强团结合作，共同维护多边主义，抵制单边主义和保护主义，更加有效应对各种全球性挑战，这符合欧中双方和国际社会的共同利益。欧方愿同中方加强对话，增进互信，推动经贸、投资、绿色经济、气候变化、生物多样性、可持续发展等领域合作取得更多成果。欧方对欧中签署地理标志协定感到鼓舞，欢迎中方放宽市场准入，扩大开放，致力于年内完成欧中投资协定谈判，给欧中关系注入新能量。欧方愿同中方加强在世界卫生组织、世界贸易组织等国际组织内的合作，推动抗疫国际合作，维护自由贸易，促进欧中和世界经济早日复苏。在人权问题上，欧方坦承自身存在问题，希望同中方本着平等和相互尊重的原则开展对话，增进相互了解，妥善处理差异和分歧。

中德欧领导人还就阿富汗、伊朗核等国际和地区问题深入交换意见，一致同意加强沟通协调，共同致力于维护国际和地区安全稳定。

刘鹤、杨洁篪、何立峰等参加会晤。

(责编：李轶群、许晓华)