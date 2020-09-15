美蓄意破坏国际社会团结抗疫努力不得人心

新华社北京9月14日电 （记者郑明达）联合国大会日前以169：2压倒性多数通过新冠肺炎疫情决议，但美国等个别国家投了反对票，对此，外交部发言人汪文斌14日说，决议以压倒性多数获得通过，再次反映出联合国绝大多数成员的立场和国际社会的广泛共识，美国站到了国际社会的对立面。

汪文斌是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表示的。

汪文斌介绍，9月11日，第74届联大全会表决通过了新冠肺炎疫情综合性决议。决议草案全文以169票高票通过。决议称，开展国际合作，践行多边主义、团结互助，是全世界有效应对新冠肺炎疫情等全球危机的唯一途径，敦促会员国促进包容和团结，反对种族主义、仇外、仇恨言论、暴力和歧视，不颁布和实施任何不符合国际法和《联合国宪章》的单方面经济、金融和贸易措施，呼吁会员国致力于让所有国家及时获得优质、安全、有效和负担得起的诊断工具、治疗方法、药物和疫苗。

汪文斌说，这一决议以压倒性多数获得通过，再次反映出联合国绝大多数成员的立场和国际社会的广泛共识，那就是面对病毒这一人类共同的敌人，唯有团结合作，才能战而胜之。这一表决结果说明，“得道多助，失道寡助”。“美国动辄退群毁约，借疫情对别国‘甩锅’推责，蓄意破坏国际社会团结抗疫努力，这完全不得人心，美国站到了国际社会的对立面。”

“我们希望美方正视国际社会的正义之声，纠正造谣抹黑、转嫁责任、自私自利的错误做法，停止违反国际法和国际关系基本准则的单边制裁，做国际社会团结抗疫的支持者，而不是绊脚石。”他说。