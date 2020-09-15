人民论坛：“我们什么都可以豁得出来”

人的生命是最宝贵的。在保护人民生命安全面前，“不惜一切代价”是我们党铿锵有力的承诺、坚定不移的行动。

“为了保护人民生命安全，我们什么都可以豁得出来！”在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记发表重要讲话，深刻指出“生命至上，集中体现了中国人民深厚的仁爱传统和中国共产党人以人民为中心的价值追求”。回顾抗疫斗争，“生命重于泰山”“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”“只要是为了人民的生命负责，那么什么代价、什么后果都要担当”……一句句激荡人心的话语，彰显着人民领袖的人民情怀，映照着百年大党的赤子之心。

挽救生命，可以不计成本。为了让患者得到及时救治，我们快速提高收治能力，实现应收尽收、应治尽治；筹措昂贵而稀缺的医疗设备，做到能买尽买，能调尽调；新冠肺炎患者和疑似患者的治疗费用无需个人承担，实行财政兜底、国家买单。为全力以赴战疫，武汉这座千万级人口城市史无前例按下“暂停键”，全国范围内严格控制人员流动与聚集，宁可一段时间内经济下滑甚至短期“停摆”。党中央一声令下，一场全方位的人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战在全国打响；数百万名医务人员战斗在抗疫一线，400多万名社区工作者日夜值守，7955.9万名党员自愿捐款，14亿多人民顾全大局，凝聚起护佑生命的中国力量。

抗击疫情，人人赴汤蹈火。“这回我把胆留在武汉了，与武汉人民肝胆相照了”，这是张伯礼院士做完胆囊摘除术后的动人感言；“我跟他们说再不休息要出人命，他们坚决不走”，这是火神山医院建设者的真实故事；“人民需要什么，我们就造什么”，这是一家汽车企业转产口罩的勇敢跨界。为救助同胞，各行各业的战疫者放弃休息、连续奋战，甚至“豁出了生命”。刘智明、夏思思、尹祖川、李增运……他们以血肉之躯筑起生命堡垒，把生命定格在抗疫战场。一位位英雄不顾个人安危，一名名战士轻伤不下火线，千千万万人献涓滴之力、护山河无恙。

只要有一线希望，就要尽百分之百的努力——这是一个国家人民至上的价值坚守，一个执政党视民如伤的深挚情怀。中国共产党人深知，党团结带领人民进行革命、建设、改革，根本目的就是为了让人民过上好日子，无论面临多大挑战和压力，无论付出多大牺牲和代价，这一点都始终不渝、毫不动摇。正因如此，始终把人民放在心中最高位置，悉心呵护人的生命、人的价值、人的尊严，把造福人民的使命牢牢扛在肩上，是共产党人一以贯之的庄严承诺，也是中国抗击疫情的鲜明底色。

“同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。”从湖北3000多名80岁以上老人治愈出院、武汉10多天完成全民核酸检测，到抗疫斗争取得重大战略成果、经济增长由负转正，这一切成果来之不易，得益于我国雄厚的物质基础、完整的产业体系、强大的科技实力、丰富的医疗资源。抗疫斗争有力证明，新中国成立70多年来、改革开放40多年来积累的坚实国力，是我们“豁得出来”的深厚底气。广大战疫者所展现的人民至上、生命至上的价值追求和舍生忘死的不屈意志，则是我们“豁得出来”的精神动力，必将深深融入中华民族的血脉之中。

疫情无情人有情。坚守人民至上、生命至上的价值理念，弘扬伟大抗疫精神，我们将传递更多温暖、收获更多感动，为创造美好生活汇聚更多正能量。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 04 版）