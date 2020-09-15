走进甘肃金昌市养老康复中心八冶康颐医养公寓，正赶上一场热闹的慰问演出，台上节目精彩纷呈，台下老人喜笑颜开。

这所由金昌市政府与八冶建设集团公司合作建设的养老康复中心，有养老床位1000张，其中基本保障性养老床位400张；还有居家养老住宅1970套，为老人提供居家生活、养老养生、医疗康复、文化娱乐等多种服务。

近年来，金昌市构建以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机融合的多层次多样化养老服务体系，提升养老服务质量，建成城市社区日间照料中心31所、农村互助老人幸福院118所，有效满足了社区养老服务需求，让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

安心：医养结合探新路

82岁的蔺福汉老人在台下看演出看得津津有味，不时鼓掌喝彩。

“这里生活好，吃穿不用愁，心里踏实。”看完演出，蔺福汉在护工的陪伴下回到公寓。

“有专人负责打扫卫生、洗衣服，还定时为我们检查身体。”蔺福汉是金川公司的一名退休职工，老伴去世后，去年9月住进了医养公寓。

“这里的工作人员都是专业的医生和护士。白天每隔3小时、晚上每隔2小时都会巡视查看，保证24小时照料。”护士长田宝莉介绍。

“我们建设了中西医结合老年病医院、残疾人康复医院、老年大学、养老公寓、居家养老住宅及相关配套服务设施。”康颐医养置业服务有限公司董事长广承栋表示。

暖心：居家养老解难题

一份包子和小菜，一碗稀饭，在金川区昌丰里社区日间照料中心，62岁的徐义刚吃过早饭，“老伴去外地照顾孙子了，我一人在家，一日三餐基本都在这儿吃，早餐一般花4元，午餐、晚餐固定各6元，卫生又实惠。”

社区有160名老人办了饭卡，社区工作人员建了微信群，每天在群里公布菜谱，老人们可以提前订餐。

吃过早饭，徐义就到楼上的棋牌室下棋、打牌。活动室内，有的老人在打乒乓球，有的在练习书法，还有的在读书、上网。

棋牌室不远的舞蹈室内，居民裴芳萍正和旗袍队的姐妹们为两天后的一场演出排练。“我现在几乎每天都来。”裴芳萍停下脚步，“退休生活充实了，人也更有活力了。”

目前，金川区组建的居家养老服务信息平台共录入老人信息3万多条，累计服务老年人达8245人次。“不仅为很多老人解决了生活中的难题，还让他们的生活更丰富多彩。”金川区昌丰里社区党委书记白艳彬说。

舒心：公建民住享安康

来到永昌县南坝乡何家湾村，一座座房屋整整齐齐。

“以前，我们住在山脚下的土坯房里，一下大雨就怕房子被冲毁。”70岁的村民严登虎指着远处的祁连山说，“去年，我们搬来这里，没花钱就住上新房子，再也不怕下雨了。”

走进严登虎家院子，卧室、厨房、卫生间装修一新，生活用品、家用电器一应俱全，“外面的棚子里可以种蔬菜，基本上够平时吃的。”严登虎说。

63岁的村民王得才曾是建档立卡贫困户，患有肺病，干不了重活。“村里给我安排了公益性岗位，每月能有500元收入。家里还养着七八只羊，每年出栏三四只，一只能卖四五百元。”王得才说。

严登虎和王得才住的房子，是何家湾村在集中居住点建的“公建民住”房屋。“为解决五保户、残疾人及子女长期不在身边的留守老人住房问题，村里采取‘公建民住、产权归村、循环使用、互助服务’的模式，建了30套42平方米的小户型农宅，目前已经入住24户32人。”何家湾村党支部书记张泽霞介绍。

截至今年8月底，南坝乡共建成公建民住住房80套，已入住48套；金昌市已建设公建民住集中居住点房屋920套。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 02 版）